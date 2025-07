Por qué el rol de vicepresidente ha fracasado en Colombia, a pesar de poner muchos votos

Anuncios.

Marta Lucia Ramírez le entregó la vicepresidencia a Francia Márquez, entonces una mujer reconocida como líder popular en el suroccidente colombiano, pero sin ninguna experiencia en el poder ejecutivo. Por el contrario, quien dejaba el cargo había ocupado varios ministerios, incluida la Cancillería y con cancha también en e l sector privado sin embargo nunca se le vio cómoda en su rol como vicepresidenta de Colombia. El Presidente Duque le cambió varias veces de funciones y al final del mandato la nombró ministra de Relaciones Exteriores. Concluido el gobierno Marta Lucia Ramírez hizo un alto en el camino para recuperar tiempo con su familia alrededor de su hija María Alejandra y sus dos nietos quienes viven en Nueva York.

Anuncios.

Lea también: En qué momento la guerrilla perdió su propósito político y se dejó tentar por el narcotráfico

Desde el año pasado reapareció en la vida pública y como es de su talante ya no para. Son muchos los compromisos internacionales como conferencista y mantiene viva su agenda en los foros como una de las mujeres como mayor protagonismo en América Latina. Aún no ha destapado sus cartas políticas electorales pero esa etapa de su vida no está cerrada. En esta conversación con Juan Manuel Ospina rompe su silencio sobre su rol como vicepresidenta de Iván Duque que resume en una frase simple: vicepresidencia sí, pero no así.

Anuncios.

Juan Manuel Ospina ¿cómo evalúas la figura de la vicepresidencia?



Evidentemente la figura de la vicepresidencia es muy compleja en todos los países. Colombia durante muchos años no tuvo vicepresidente, sino designado, y yo realmente viendo la experiencia, me quedo con la fórmula de la vicepresidencia, pero una vicepresidencia reformada, porque fue muy bueno que la Constitución del 91 realmente le haya dado también al cargo de la vicepresidencia una legitimidad electoral, es también una persona elegida también por el pueblo, tanto como el presidente de la República o la persona que ocupe la presidencia; es mucho mejor que esa designación que decía el congreso, el bolígrafo, los directorios partidistas.

Anuncios..

El problema que tiene la vicepresidencia es que su única función es reemplazar al presidente de la República el día que haya una ausencia definitiva, eso quiere decir que se muera, o que está en un estado calamitoso. Cuando uno quiere que el presidente esté vivo, activo, que ejerza el Gobierno, pues uno lo que quisiera también es coayudar en esa tarea, porque uno sabe que los ciudadanos también lo eligieron a uno, entonces cuando uno ha salido a buscar votos a generar también confianza en esa forma, entonces uno dice, acá tengo que tener una función.

Vea aquí la entrevista completa