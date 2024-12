Como intervienen las agencias de inteligencia como la CIA y la DEA en Colombia

.Publicidad.

La injerencia de las agencias de inteligencia norteamericanas en Colombia para resolver casos de relevancia mundial, como el tráfico de drogas, viene desde hace ya varias décadas, las cuales coordinan su participación con las fuerzas militares nacionales, a veces lo hacen secretamente y otras con más presencia activa. El coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, jefe del bloque de búsqueda militar en la ciudad de Cali que ayudó a desarticular el Cartel de Cali, habla en esta entrevista sobre como operan las diferentes inteligencias militares y policiales tanto nacionales como internacionales para lograr desarticular las bandas criminales que atentan contra la seguridad nacional y contra la integridad de las demás naciones.

Entre los variados temas abordados en la entrevista el coronel (r) Velásquez hace una explicación sobre la autonomía de las Agencias, y deja en claro que estasagencias extranjeras actuaban en el país con distintos niveles de supervisión gubernamental, con alguna falta de control centralizado, ya que hubo casos en los que los directores de Policía o de inteligencia podían operar sin informar plenamente al Presidente o sus Ministros.

Sobre el caso Pegasus, la entrevista aborda la controversia sobre la posible participación de agencias extranjeras en su implementación en Colombia. El coronel Velásquez sugiere que estas operaciones pudieron haberse realizado con conocimiento limitado de las más altas esferas del gobierno, dependiendo de cómo se manejara la información entre las autoridades. Esta es la entrevista completa.

¿Cómo es la historia del cartel del proceso 8000?

A ver, el proceso 8000 se abrió oficialmente, jurídicamente, el 8 de julio de 1994. Estoy hablando después de la segunda vuelta presidencial que fue el 19 de junio, en ese momento se dieron los narcocasetes y demás. Los narcocasetes no tienen ningún valor jurídico en el 8000, si acaso algo de inteligencia.

Y los narcocasetes fueron grabados en Bogotá por parte de la DEA en Cali donde yo dirigía el bloque el componente militar del Ejército del bloque de búsqueda. Con base en nuestros trabajos de inteligencia y allanamientos se abrió oficialmente el 8 de julio, faltando un mes para que el presidente Samper se posicionara. En ese allanamiento se encontraron todos los documentos que dieron lugar a las pruebas documentales, materia prima para que ese proceso arrancara, materia prima como chequeras, coletillas de cheques que existieron en esa época, nóminas para gente que estaba sobornada por el cartel de Cali y ese allanamiento fue capturado nada más ni nada menos que Guillermo Palomari, quien dos días después, sin yo darme cuenta mucho el fiscal regional que un año después fue asesinado en Bogotá, lamentablemente lo soltó por presión de los capos.

Después los norteamericanos le hicieron la persecución a Palomari, no lo pudieron llevar con la esposa, a quién mataron los capos de Cali. Y se llevaron a Palomari para Estados Unidos, donde creo que está viviendo con otra identidad.

¿El proceso 8000 es fruto de las grabaciones de la DEA?

No, no es fruto. Las grabaciones de la DEA dieron lugar a informaciones que con los documentos de Cali se corroboraron. Esas grabaciones fueron las primeras pistas que llevaron al proceso 8000. Pero esas pistas no fueron por las que llegamos a los allanamientos de Palomari y demás. Ahí aparecieron cheques por ejemplo a Mestre y a Giraldo en el allanamiento. Ahí nos dimos cuenta que efectivamente Giraldo era el que hablaba con los capos de Cali, con Miguel Rodríguez, pero no fue por esas grabaciones que llegamos a las otras pruebas en allanamiento.

El tema no es el proceso 8000, pero usted nos da pie para preguntarle ¿cómo funciona la CIA en Colombia? ¿cómo funciona la DEA en Colombia? ¿Cómo funcionan estas agencias de inteligencia en el mundo?

A ver, no sé qué ha cambiado, porque estábamos en los años 94, pero en lo que pude conocer me di cuenta que la DEA llegaba inclusive a participar en operaciones.

Mejor dicho, la DEA mandaba a dos, tres hombres a un allanamiento en el que iba la policía, y ellos actuaban ahí como si fueran un policía más. A veces se disfrazaban de policías nacionales o a veces con sus overoles o sus vestimentas de la DEA, con su cachucha de la DEA.

La CIA no, la CIA solamente trabajaba con el Ejército, porque se considera que la CIA es asunto de seguridad nacional y trabajaba con el Ejército, pero fundamentalmente en apoyo tecnológico y de inteligencia, o sea, informaciones críticas que suministraban, informaciones ya procesadas. Esa era la forma como ellos apoyaban.

¿Es decir, hay una coordinación con los organismos nacionales para ese tipo de acciones? Claro, hay convenios de apoyo, de apoyo de inteligencia y apoyo mutuo. Eso existe desde siempre. Convenios que los norteamericanos, en el caso de la CIA, cuando hay países de especial importancia para la seguridad o los intereses norteamericanos, pues mandan una delegación de la CIA suficiente, bien entrenada y actúan muy discretamente. Por ejemplo, en esa época, el jefe de protocolo de la embajada norteamericana era el jefe de la CIA en Colombia.