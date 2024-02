¿Por qué Cartagena tiene una agenda cultural tan pobre?

Por: Luis Alberto Jerez Zurita |

febrero 14, 2024

Sin dejar de lado el continuo apoyo a las tradiciones culturales de la ciudad, el distrito debe visualizar y proponer un nuevo modelo que permita a Cartagena de Indias ofrecer una oferta cultural y artística sólida, de calidad, y con financiación dirigida tanto a locales como a visitantes.

A pesar de que Cartagena de Indias ha sido designada como Distrito Turístico y Cultural desde 1991, y además fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, el panorama actual en cuanto a una agenda permanente de calidad en arte y cultura es desalentador. Las presentaciones en parques y plazas, realizadas mayormente por artistas que subsisten día a día, no son suficientes para una ciudad con más de un millón de habitantes, y que recibió a aproximadamente 624,000 visitantes en 2023 según cifras de Corpoturismo.

La nueva administración debe prestar atención inmediata a esta situación. El arte y la cultura desempeñan un papel fundamental en el esplendor de Cartagena, y no podemos limitar nuestra oferta cultural a simples eventos independientes en espacios públicos. Es hora de establecer una agenda cultural seria y de gran relevancia, donde la comunidad pueda disfrutar de exposiciones de arte no solo en el centro, sino también en las bibliotecas de la ciudad, donde las obras de teatro no se restrinjan a la Reculá del Ovejo, sino que lleguen a todos los rincones, incluyendo los parques y barrios.

Es esencial que los artistas que producen un trabajo serio y de calidad reciban una compensación justa por llevar sus obras tanto a los barrios periféricos como al corazón de la ciudad. Sería ideal que los turistas que lleguen a Cartagena reciban, al bajarse de sus transportes, un folleto con la agenda artística y cultural de la ciudad, estructurada como una ruta que promueva el turismo urbano.

Por ejemplo: "Hoy viernes a las 7:00 pm, concierto de música tradicional cartagenera en el Centro Cultural del barrio El Socorro. Mañana sábado a las 7:00 pm, Obra de teatro Benkos Biohó en el Teatro Adolfo Mejía. El domingo, concierto sinfónico de música local en el Teatro Adolfo Mejía", y así sucesivamente incluyendo a cada una de las bibliotecas de la ciudad y escenarios como la Plaza de Toros y el Teatro Adolfo Mejía.

Este enfoque aborda tres pilares importantes para el desarrollo de las ciudades: mejora del entorno social, formación de audiencias y crecimiento económico. Estoy convencido de que los turistas estarían dispuestos a pagar una tarifa razonable por disfrutar de obras teatrales u óperas folclóricas que narren la historia de la ciudad.

Para hacer realidad este proyecto, se requiere una fuerte voluntad política, ya que los artistas suelen financiar sus propias actividades. La mayoría de las veces, nuestras expresiones culturales son ofrecidas de forma gratuita, asumiendo nosotros mismos los costos de los eventos. Invito al distrito a recibir esta columna no como un ataque, sino como una sugerencia para el desarrollo social, cultural, artístico y económico de la ciudad.

*Compositor, Magister en Música, gerente y cofundador de Camerata Heroica.