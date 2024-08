Cómo erradicar la mafia de grúas de tránsito y policías corruptos

En Colombia abandono de vehículo se da si no tiene conductor y el motor está apagado, no importa si lo dejamos 5 min en urgencias para ingresar a la mamá infartada

En días recientes, mi madre sufrió un nuevo síncope convulsivo a raíz de un infarto a sus 74 años. Debí forzar la chapa de la puerta de su baño cuando no respondía para poderla sacar y llevarla a tiempo a una clínica u hospital.

No comprendí por qué la EPS Sanitas, habitando mi madre en el norte de la capital, decidió enviarla de la Clínica Reina Sofía (norte) a una clínica en Normandía llamada Bienaventuranza (occidente), a más de una hora con tráfico de su casa.

Sí… “Bienaventuranza”, vaya nombre para una clínica que no tiene dónde estacionar (no puede uno ni siquiera aventurarse); gran atención, eso es definitivo, por las capacidades profesionales y la empatía de médicos, enfermeros y auxiliares que la tuvieron el tiempo necesario en exámenes diarios y con criterios científicos aplicados con la mayor celeridad. Estupendos especialistas. Pero hay que decirlo: una notable negligencia y falta de empatía por parte de la administración hospitalaria, al ni siquiera dotar de una minuta al guarda de seguridad donde lleve el control de los vehículos de pacientes y administrativos que se estacionan diagonal a Urgencias donde no hay ninguna señal que prohíba estacionar, para avisar por su radio -presionando un solo botón- que se están llevando el carro del médico, del enfermero, la moto del auxiliar, del gerente o el automóvil del paciente, o hasta la misma ambulancia, en ausencia de un estacionamiento propio de la clínica. El estacionamiento más cercano estaba a más de 1 km pasando la Av. Boyacá. No hay más.

Y no es todo: el neurólogo vivió la misma historia. Un operario de grúa con hambre de ganar, al que no le importaba que este era el carro de un médico en Urgencias o Emergías atendiendo un muy delicado paciente; y un policía ávido de almuerzo, se le llevaron su carro alegando “abandono del vehículo” (artículo 127 del código de tránsito en conexión con el artículo 76 del mismo). Lo más dramático, es que cuando puse este video a circular, el mismo día tres personas me reportaron que les pasó lo mismo. El taxista que me llevó hasta la 13 para pagar 1 millón de comparendo, también.

¿QUÉ ES ABANDONO DEL VEHÍCULO?

En el Perú el Código de Tránsito dice que debemos haber dejado el carro en la calle por 48 horas y el agente de tránsito deberá presentar las pruebas de eso para subirlo a la grúa. En Chile, se necesita haberlo tirado durante más de un mes; en Colombia, solo si el vehículo no tiene el conductor y tiene el motor apagado. ¿Cómo? ¿O sea que no importa que no se haya abandonado? Como lo leyeron: no importa si lo dejamos 5 minutos en urgencias para ingresar a la mamá infartada o si eres su médico que llegó 1 minuto antes. No importa que sea en ausencia de señales que prohíban estacionar. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué señales de prohibido estacionar en Colombia si todo sitio por fuera del garaje propio o del estacionamiento a 50 mil las 4 horas (otro tema de tarifas sin regular cerca de los hospitales y clínicas), es prohibido para estacionar según la interpretación de la policía ante un Código de 2002 con tremendos vacíos jurídicos y errores de redacción? ¿A qué legislador mentalmente interdicto se le ocurrió ese artículo sin haber leído los códigos de tránsito del resto del mundo o por lo menos de América Latina? ¿Un tipo o mujer que no tiene carro? ¿Y cómo lo pueden aplicar los policías sin ninguna consideración de unas Urgencias de una clínica u hospital sin estacionamiento?

¿Podemos imaginar un médico neurólogo, alguien que estudió por lo menos 8 años bajo presión y en denodado esfuerzo, con las mejores notas y quizás publicando algún artículo científico en alguna revista indexada para su especialización -no como el policía raso-, que tiene que dar un concepto antes de una intervención quirúrgica, dejando a sus pacientes durante cruciales minutos de vida, para atender el problema de que en su propio lugar de trabajo un retrasado emocional, sin ninguna capacitación jurídica aplicar una ley mal escrita; y un operario de grúa ambicioso, se llevaron su carro porque supuestamente lo “abandonó” en el lugar de su propio trabajo durante 5 minutos? ¿Y luego tener que perder no solo un millón de pesos para sacarlo en menos de dos días, sino echar por saco todo un día de trabajo vital para sus pacientes, ya sea para que no se agraven con una demencia o una epilepsia o un ictus o un síndrome que comprometa su salud mental de por vida o incluso la vida, en aras de poder sacar su carro sin más costos de día por patio?

¿Será que el policía John Freddy Moncada Moreno (que no es de tránsito) con placa 90167, era consciente de esto? ¿O lo fue el conductor de la grúa # 187 con placa FUZ607, su cómplice de llevarse vehículos de Urgencias de clínicas sin estacionamiento?

Un mal hogar infantil los hace, los deforma y el universo los junta.

¿Imaginan que un paciente de la tercera edad con alguna demencia, tipo vascular o Alzheimer, sea dejado solo en la clínica por su cuidador al que se le llevaron su vehículo y este por buscarlo salte las barandas de seguridad de su cama y se fracture una pierna, la cadera o se dañe una arteria al descanalizarse? Bueno, esa casi fue la historia de mamá infartada y sincopada. Y me llamaron de la administración a preguntar si es que iba a abandonar a mi madre por culpa de estos mequetrefes.

¿No es esa también una responsabilidad de la clínica al no tener un estacionamiento, si asumimos que no hay corrupción entre policías y operarios de grúas?

¿Cómo detenerlos y acabar con estas mafias de la corrupción en los patios?

Si el legislador no modifica el código de tránsito haciendo que el abandono del vehículo conmine a presentar pruebas de días de haber dejado el vehículo en la calle, debe ser un juez quien lo regule. Revisen los códigos de tránsito del resto del mundo y organicen la norma. Agreguen si es posible que no se deben recoger con grúa los carros de pacientes y médicos en Urgencias y con mayor hincapié, en Urgencias que no disponen de estacionamiento propio ni cercano, salvo por solicitud del hospital o de la clínica. Es el Distrito el que debe ser propietario de todas las grúas. Los operarios de grúa no deben vivir de este negocio sinuoso, sino de un salario que da el Distrito sin ninguna comisión por vehículo levantado a patios. Con eso ningún policía se prestará para aplicar mal el código de tránsito por una comisión o un almuerzo.

En Bogotá hay más de dos millones de vehículos de los cuales, uno siempre se encuentra en cada tramo de 10 minutos al menos dos o tres infractores. Sobre todo los motociclistas que nunca les enseñaron que está prohibido adelantar por derecha o contra la berma. Pero tienen que llevarse son los vehículos de los pacientes y médicos en Urgencias. A ver si nos volvemos más empáticos y menos imbéciles.

