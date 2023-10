Cómo entrenar con instructor profesional gratis en los parques de Bogotá

.Publicidad.

Desde hace algunos años, en los parques de Bogotá se comenzaron a ver maquinas similares a las que se puede encontrar en los gimnasios. Estas se construyeron con el objetivo de contribuir al desarrollo de la actividad física y el aprovechamiento de los ratos libres en la ciudad. Para seguir promoviendo, el ejercicio como una práctica saludable el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) ha implementado un servicio con el que los ciudadanos pueden hacer ejercicio en compañía de profesionales y rutinas.

La estrategia 'Gimnasios al Parque' busca orientar a los bogotanos sobre la práctica adecuada de la actividad y el acondicionamiento físico. Esta actividad incluye, entre otras sesiones de entrenamiento funcional, calistenia , fortalecimiento muscular, tabata, resistencia y entrenamiento interválico.

Las clases se desarrollan en parques vecinales, zonales y metropolitanos del distrito, tanto en horarios diurnos como nocturnos.

Las localidades que tienen clases tanto de día como de noche son: Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme. Por su parte, Antonio Nariño, Santa Fe y Tunjuelito solo cuentan con clases en las mañanas, y Ciudad Bolívar y Teusaquillo en las tardes y noches.

Los días en que los gimnasios nocturnos estarán habilitados con el acompañamiento de instructores de actividad física serán los martes y jueves en el horario comprendido entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Los días de programación de los gimnasios diurnos dependen de la localidad y estos van entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Adicionalmente, el IDRD compartió una guía de rutinas en casa y otra de rutinas al aire libre, que cuentan con imágenes y videos cortos de ejercicios generales y específicos para realizar de manera guiada. Ambas guías Incluyen movimientos tradicionales y funcionales que estimulan los sistemas del cuerpo, aportan al trabajo responsable y el autocuidado. Puede encontrar las guías y las programaciones además de los nombres de los parques en la página web del IDRD.