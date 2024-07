¿Cómo encontrar la calidad en la educación? 4 pasos

Por: MARIO AVILA OLMOS |

julio 05, 2024

Existen cuatro factores claves para explicar la posibilidad de tener calidad en los procesos educativos colombianos:

Superar la desnutrición infantil: El primer causante de retardo mental es la carencia de proteínas y calorías en la madre embarazada y en el niño durante los primeros años de vida. Existe una persistente asociación entre desnutrición y deficiencia psicológicas, tanto en el desarrollo de la inteligencia en general como en habilidades específicas, por ejemplo, para leer y escribir.

Es hora de cambiar las harinas vegetales de la Bienestarina por whole milk poder, leche entera en polvo y leche líquida.

La lectura: Un joven al no querer leer genera un sinnúmero de fallas en su bildung: mala ortografía, falta de cultura, perdida de habilidades comunicativas y falta de estímulo en las funciones cerebrales y del pensamiento cognitivo. Siempre se debe recordar que todo conocimiento llega a través de la lectura.

El niño puede ser entrenado desde su educación primaria con lecturas sencillas y atractivas en cuentos cortos e ilustrados.

La deuda colombiana para contratar buenos profesores es muy grande y de siempre, ahora se tienen exámenes, pero, por ejemplo, en la época de la ministra Ginna Parody a los aspirantes a profesores de ciencias sociales y humanas les preguntaron en los supuestos exámenes por problemas matemáticos y lógica simbólica.

Se debe tener en cuenta el examen, pero más una entrevista a profundidad con el aspirante a maestro y un seguimiento a su evolución intelectual, un aspirante que no lea de manera permanente y sistemática debe ser eliminado. Porque un maestro que no lee no puede promover la lectura, el lector no nace, se hace a través de los libros en un permanente entrenamiento, un profesor que no da el ejemplo de leer no le puede pedir a sus alumnos que lean.

La orientación vocacional: Encontrar jóvenes que estudian una disciplina universitaria y luego en su proyecto vocacional a largo plazo un 60 % de ellos terminen trabajando en áreas distintas a las que estudiaron demuestra una carencia grande de orientación vocacional en los colegios. Se debiera evitar los altos costos emocionales, económicos y de inversión de tiempo implicados al elegir mal una carrera o el cambio constante en campos vocacionales.

4. La universidad y sus responsabilidades: Las universidades privadas de masas en provincia gradúan jóvenes que no tienen posibilidad alguna de empleo, cuando hay tantas necesidades en las regiones de personal calificado en otras ramas del saber. Un ejemplo de comportamiento ético y moral reciente es la elección del señor Munera como rector de la universidad Nacional, ejemplo a seguir por otras universidades públicas dirigidas por el clientelismo que se hunden en la corrupción, amén de tropelías con sus presupuestos. El hecho de respetar el voto de las mayorías es propio de un país que no pierde aun las esperanzas de una verdadera democracia. Los cargos de profesores en la universidad pública debieran tenerlos quienes pasen los exámenes de oposición