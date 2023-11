¿Cómo desactivar una cuenta de Threads sin cerrar su Instagram? Es muy fácil

Una de las malas noticias de la nueva red social es que no se podía cerrar su cuenta sin eliminar la de Instagram, pero ahora con unos pequeños cambios es posible

.Publicidad.

Con la llegada de la nueva aplicación de Meta, ‘Threads’, muchos usuarios decidieron migrarse a esta app luego de las polémicas medidas tomadas por Elon Musk en Twitter, que ahora se llama X. La nueva aplicación se vincula directamente a Instagram y permite publicar hilos, responder a otras personas y seguir el contenido de varias cuentas. En cualquier post, se pueden incluir enlaces, fotos y videos para que las publicaciones sean más interactivas.

Sin embargo, después de días y semanas usando la red social de Meta que está vinculada con Instagram, muchos tuvieron problemas a la hora de querer abandonarla. Pues en la Política de Privacidad de Meta, para cerrar la cuenta de la nueva aplicación, no se podía completar el proceso sin eliminar el perfil de Instagram. Sin embargo, parece que esto ha cambiado.

..Publicidad..

| Vea también: Cómo encontrar los videos que vio en TikTok y no guardo

...Publicidad...

Este aspecto que imposibilitaba a los usuarios de Threads a decirle adiós molestó a muchos, quienes expresaron su molestia con esta decisión, lo que provocó que el equipo de Meta tomará en cuenta las opiniones de su público y tomará medidas al respecto.

....Publicidad....

De acuerdo con una publicación del director de Instagram, Adam Mosseri, la nueva aplicación tendrá dos actualizaciones que harán mejor la experiencia de los usuarios al usar Threads.

“Estamos poniendo en marcha una manera para que usted pueda eliminar su perfil Threads separado de su cuenta de Instagram. Para eliminar tu perfil de Threads, visita Ajustes → Cuenta → Eliminar o desactivar perfil y, a continuación, selecciona Eliminar.” publicó Mosseri a través de Threads.

Puede que muchos usuarios aún no puedan desactivar su perfil de esta manera ya que no se ha actualizado la aplicación o porqué aún no está disponible para ciertos dispositivos, ya que esta función se ira implementando gradualmente.

Por otra parte, la segunda función es que ahora sus publicaciones serán mucho más visibles, porque podrán verse desde Facebook e Instagram. “Recientemente, presentamos una función que facilita que las personas vean las publicaciones de Threads directamente en Facebook e Instagram, para ayudar a expandir su audiencia y aumentar su alcance”, expuso Mosseri a modo de hilo en Threads.