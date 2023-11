El colegio de Bogotá con la pensión más costosa ¿Cuánto vale?

.Publicidad.

El famoso colegio Nueva Granada, es de los pocos en Bogotá que ofrece educación a colombianos y extranjeros. Ubicado en la Carrera 2 Este #70-20, tiene como lema "Educar la mente, fortalecer el cuerpo y desarrollar el carácter para el liderazgo en el mundo de hoy para un mejor mañana", según la institución sus programas están basados en los más altos estándares estadounidenses y colombianos. Así mismo, es el colegio más caro de Bogotá.

Se fundó en 1938 por Doris de Samper, Fred Dever, Irwin C. Byington, todos grandes figuras nacionales e internacionales de la época. Sin embargo, cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, cambió su nombre al Colegio Nueva Granada, por una orden del gobierno, con el fin de poner los nombres en español para evitar tensiones internas.

De acuerdo con un informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en el mes de octubre de 2023, los precios en dólares para el año escolar serían de:

- De kínder a grado 7°: entre 13.508,14 USD y 12.852,06 USD, es decir, entre $ 54.924.772 COP y $ 52.258.338 COP.

- De 8° a 12°: entre 12.392,59 USD y 11.773,93 USD, es decir, entre $ 50.388.890 COP y $ 47.873.388 COP

Si se saca un promedio, que no sería el valor oficial, simplemente un estimado de la cifras brindadas divididas entre 10 meses, que son las 40 semanas académicas, el precio mensual sería de entre 4 y 5 millones de pesos. Un valor que sin duda no cualquiera podría pagar, no obstante, actores como Juan Pablo Raba y Carolina Gómez son exalumnos de esta institución.

