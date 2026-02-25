El súper elenco que RCN contrató para la segunda temporada de Pa' quererte: ¿cómo luce la niña que popularizó la serie?

El canal inició grabaciones de Pa' seguirte queriendo y proyecta su lanzamiento para 2026, manteniendo a Sebastián Martínez como protagonista.

Las historias familiares que logran conectar con la audiencia suelen dejar huella más allá de su emisión. Eso ocurrió con Pa’ quererte, producción del Canal RCN que en 2020 se instaló en el prime time y se convirtió en uno de los títulos más comentados de ese año. Ahora, seis años después de su estreno, el canal confirmó la llegada de una nueva etapa titulada Pa’ seguirte queriendo.

La primera temporada se estrenó el 7 de enero de 2020 a las 8:00 p. m. y su emisión se extendió hasta el 7 de mayo de 2021. Durante ese periodo enfrentó una pausa obligada: el 20 de marzo de 2020 las grabaciones fueron suspendidas por la emergencia sanitaria del COVID-19, situación que afectó a toda la industria audiovisual. La producción retomó capítulos inéditos el 12 de enero de 2021, completando así su ciclo en pantalla.

Elenco confirmado y nuevos nombres en Pa' seguirte queriendo

Para la segunda temporada, RCN anunció el regreso de los protagonistas centrales. Sebastián Martínez volverá a interpretar a Mauricio Reina, mientras que Juliette Pardau retomará su papel como Daniela “Dany” Daza.

Junto a ellos estarán actores que participaron en la primera entrega como Pity Camacho, Luis Eduardo Arango, Manuel Sarmiento, Laura Londoño, Alejandra Ávila, Marianella González, Juliana Galvis, Diana Wiswell y Variel Sánchez.

Además, la producción sumará nuevas incorporaciones: Natalia Jerez, Aida Morales, Horacio Tavera, Davis Martínez y Amparo Conde. La apuesta combina continuidad y renovación en el reparto, manteniendo la base original e incorporando nuevas líneas narrativas.

Así luce hoy Hanny Vizcaíno, Isa en Pa' quererte

Uno de los personajes más recordados de la primera temporada fue Isabel Trujillo, la hija de Mauricio Reina. El papel fue interpretado por Hanny Vizcaíno, quien tenía 8 años cuando comenzó la historia.

Su actuación le valió reconocimiento en la industria. En 2021 recibió el Premio India Catalina a Mejor Talento Infantil, uno de los galardones más importantes de la televisión colombiana. Fue una de las revelaciones juveniles de ese año en la pantalla nacional.

Seis años después del estreno, la actriz continúa vinculada al proyecto y ha crecido frente al público. Actualmente combina su formación académica con actividades artísticas como teatro, danza y otros procesos creativos. En redes sociales se evidencia su interés por el baile y expresiones contemporáneas como el K-pop.

Con su regreso en Pa’ seguirte queriendo, el personaje de Isabel mostrará una nueva etapa acorde con el paso del tiempo. El crecimiento físico y profesional de la actriz marcará un cambio visible en la dinámica familiar de la historia.

Fecha estimada de estreno de Pa’ seguirte queriendo

Aunque el canal no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento, las grabaciones ya comenzaron. De manera preliminar, se estima que la producción llegue a la pantalla a mitad o hacia finales de 2026.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha publicado un calendario definitivo de estreno.

