Como a rata en balde: la trapeada que le pegó Iván Mejía a James Rodriguez

La última imagen gloriosa que tendremos de James Rodríguez en un mundial ocurrió en Rusia, luego de que viera abierto a su compañero, Juan Guillermo Cuadrado, y le mandara un pase de antología para que terminara de sellar la goleada contra Polonia. Después de quedar eliminada Colombia James, con 31 años y en un nivel pauperrimo, difícilmente regresará a una copa del Mundo. Por eso James se lamentó de esta manera en Twitter:

Prepárate físicamente para correr, presionar y jugar 50 % más rápido. Olvídate del complejo de estrellita y aprende a ser buen compañero y mejor alumno. Intenta jugar en un fútbol de alto nivel y no en donde no eres nadie.

Fuiste.. hoy no eres valioso para el futuro.

— Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) March 30, 2022