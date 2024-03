Comité Olímpico Colombiano premia a deportistas de la temporada con los Altius, su máximo galardón

Por: Edwin Ortega Ospina |

marzo 12, 2024

Año tras año, el deporte olímpico se viste de gala. El Comité Olímpico Colombiano, COC, premia a los mejores deportistas de la temporada con los Altius, su máximo galardón.

Extrapolado del lema olímpico “Citius, altius, fortius” y últimamente “Communiter”, alocución latina que significa “«Más rápido, más alto, más fuerte — Juntos», los premios Altius exaltan la labor, la disciplina y el esfuerzo de todos, en una noche de gala, y donde la ropa deportiva se queda en casa y el mejor traje es lucido por nuestros protagonistas: los deportistas.

Es que la frase, pronunciada por Pierre de Coubertin en la inauguración de los primeros Juegos de la Edad Moderna en 1896, en Atenas, se convirtió en un lema universal del deporte olímpico y nuestros deportistas la asumen como un grito de batalla, que es recompensado anualmente con la exaltación del COC.

“Me siento muy orgulloso de representar a mi país”, manifestó en su momento el saltador vallecaucano Leonardo García, quien fue laureado con el Altius de Oro, como el deportista “Promesa de año en deportes incluidos en lo el programa de los Juegos Olímpicos”.

García hace parte del recambio deportivo en la natación colombiana, modalidad de saltos ornamentales y fue exaltado con este galardón por su excelente campaña en la temporada 2021.

Así como el saltador vallecaucano, han sido varios de los deportistas colombianos galardonados con loa Altius, baste mencionar a la marchista Lorena Arenas, el ciclista Egan Bernal, el velocista Anthony Zambrano, el ciclista Kevin Quintero y el patinador Andrés Jiménez y la arquera Sara López, entre otros.

9 categorías, 14 homenajes

No solo los deportistas son laureados con el Altius de Oro, plata o bronce también los certámenes deportivos, o las contribuciones con el Medio Ambiente, la vida y obra en beneficio del deporte e igualmente los premios especiales son reconocidos en esta gala anual de los mejores del deporte colombiano y en las diferentes temporadas del ciclo olímpico.

En el último año se incorporó la categoría de juego limpio. Es que a las categorías de: Atleta del Año, en deportes que hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos, Atleta del Año, en deportes que no hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos, Promesa del Año, en deportes que hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos, Promesa del Año, en deportes que no hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos, Certamen Deportivo del Año, Contribución al Medio Ambiente, Vida y Obra y Premio Especial se le sumó la del Juego limpio.

La tarjeta verde, el Fair Play y los Altius

Inspirada en la tarjeta verde, la categoría del juego limpio dio respuesta a la inquietud que tenía el periodista deportivo colombiano Roosevelt Castro Bohorquez de por qué no se tenía un galardón para exaltar ese comportamiento honesto, leal y respetuoso de nuestros atletas en los diferentes escenarios del deporte.

“Desde hace más de 3 años venía hablando con Alberto Galvis, presidente de la Academia Olímpica, para que la implementáramos, premiando el Juego Limpio. En su momento nos reunimos virtualmente con David Cañón. Ahora, y en buena hora, se haya logrado cristalizar este reconocimiento para nuestros deportistas, inspirado en nuestra tarjeta verde.

Ellos son unos espejos donde se miran niños y jóvenes ávidos de triunfar no solo en lo deportivo, sino con los valores que están inmersos en el deporte que practican. Por ello, me alegra que Alberto me haya hecho caso”, comentó emocionado Roosevelt Castro Bohorquez, el creativo de esta estrategia que exalta el Fair Play y la buena práctica deportiva, especialmente en la futbolística, pero que ahora se extrapola a otras disciplinas deportivas.

La undécima edición de los Altus realizada el pasado jueves 18 de enero de 2024 pasará a la historia, al reconocer y exaltar por primera vez el Fair Play para el deporte colombiano. El Centro de Convenciones Ágora Bogotá fue el testigo mudo del premio Juego limpio para la judoca Erika Lasso, quien conmovió al mundo deportivo con su gesto en los Juegos Panamericanos de Santiago, al llevar en hombros a una rival que no podía caminar.

De igual forma, la vallecaucana recibió el premio del Juego Limpio de los Juegos Panamericanos de Santiago, la estatuilla de fair play en los Panam Sports Awards, el premio Guillermo Cano del Deportista del Año de El Espectador, hechos que también inspiraron y motivaron al COC para que la tarjeta verde y su esencia fuera tenida en cuenta en la gala de los Altius.

Así, la tarjeta verde sigue su senda de juego limpio en beneficio del deporte e igualmente de la construcción del tejido social desde lo axiológico.

Director A TODO DEPORTE