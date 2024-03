Comenzó haciendo fiestas en Medellín y ahora es el sonidista de Marc Anthony y otros grandes

Aquel sueño, que algún día se transformaría en Pérsival Producciones, nació de dos grandes motivaciones. La que tenía el empresario colombiano Mauricio Agudelo por aprender todo lo referente a sonido e iluminación, mientras le cargaba los equipos al papá de un amigo, y la del señor, quien lo motivo a que le comprarle algunos aparatos. Así fuera que él tuviera que fiárselos.

Hay una canción de Ricardo Arjona donde el artista habla de haber vendido “su guitarra, un par de botas y hasta el perro”, para tener así el dinero para ir tras una novia. Pues en este caso Mauricio Agudelo hizo algo muy parecido, vendió su bicicleta y abonó un dinero que su abuelita le había prestado.

Para entonces, él todavía no sabía que años más tarde uno de sus clientes será el propio Ricardo Arjona, durante un show en el escenario paisa conocido como La Macarena. El guatemalteco es conocido por sus enormes montajes en escena, como el de la gira de presentación de su disco Circo Soledad, así que los estándares sonoros que exige son bastante altos.

Pero no sólo ha trabajado con Arjona y su equipo, Mauricio Agudelo también estuvo detrás de shows de Karol G, Juan Luis Guerra, Bad Bunny y Roberto Carlos, entre otros. En una entrevista reciente, Agudelo afirmó que Pérsival fue la primera empresa suramericana en hacer giras en Estados Unidos. Aunque sus primeros pinitos los hizo amenizando fiestas de 15 años y trabajando el sonido de obras teatrales, así como el de pasarelas donde también modelaba.

Su mamá también fue fundamental para estos comienzos, porque cuando la sacaron de un banco donde trabajó gran parte de su vida, ella decidió invertir el dinero de la liquidación en asociarse a su hijo. Al poco tiempo, el negocio iba tan bien que ella se dedicó de lleno a la nueva empresa.

Entonces apenas tenían unas luces y pocos bafles, pero la señora, que había trabajado como secretaria de uno de los más altos directivos de un banco, contestaba el teléfono anunciando: “Usted se ha comunicado con Pérsival Producciones”, luego los comunicaba con el gerente de la empresa, su hijo Mauricio.

Su madre también se preocupó por capacitarse en todos los aspectos gerenciales que fueran necesarios para el manejo de la compañía y de pagos de nómina que fueran necesarios para desempeñar sus nuevas funciones.

Ahora, Pérsival Producciones produce el sonido de los eventos que se realizan en el Movistar Arena de Bogotá.

El crecimiento de Pérsival Producciones fue bastante veloz, Mauricio Agudelo hacía parte de un grupo de humor llamado Loco Loco, que hacía parodias de los personajes del programa radial La Luciérnaga de Caracol. Ahí fue cuando la empresa comenzó a hacer sus primeras conexiones.

Entonces llegarían los grandes contratos, primero con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia; luego con Alberto Plaza en la Plaza Santamaría de Bogotá y hasta con Metallica en el Parque Simón Bolívar.

Años más tarde también trabajarán con dos de los mayores artistas colombianos, quienes también son fanáticos de esta icónica agrupación de metal: Juanes y J Balvin.

Ese gran hito de trabajar con Metallica llegó de forma muy curiosa, resulta que la banda necesitaba un sistema de audio de la marca Meyer Sound que tenía unos requerimientos muy específicos y de la propia compañía le comentan al equipo de producción de la banda de metal que ellos sabían que ese equipo estaba disponible dentro de Colombia, porque una compañía llamada Pérsival Producciones acababa de comprarlo.

Pero todavía faltaba para la internacionalización, que llegará recién en 2021 y fue motivada por ese tipo de dificultades que las empresas en general experimentaron en la pandemia. Bancoldex les prestó una plata y el gobierno de entonces también fue de ayuda para el nuevo comienzo.

Mauricio Agudelo tenía un equipo que había comprado en Estados Unidos, pero que no había podido traer en medio de las dificultades económicas del momento y un amigo le dijo que se pusieran a trabajar en Miami, porque allá todo estaba comenzando a reactivarse. Semanas después, los dos amigos estaban detrás del sonido de la gira de Marc Anthony.

Al poco tiempo, fue necesario hacer el proceso a la inversa y traerse parte del equipo que estaba en Colombia para poder organizar sus primeras giras en Estados Unidos. Esos nuevos retos incluyeron uno de los mayores logros de la carrera de Agudelo: Sonorizar el Madison Square Garden, uno de los recintos más exclusivos de New York.

