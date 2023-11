Comedia y reflexión en 'Basta de amores de mierda' y otras asfixias que destruyen tu amor propio

Por: Ricardo Rondón Chamorro |

noviembre 15, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

«Nadie te lastima. Vos te dejás lastimar».

La premisa no es de un psicoterapeuta, ni de una asesora jurídica de comisaría de familia, menos de los gurús de libros de autoayuda que abarrotan los escaparates de las cajas de almacenes de cadena. Es la de un artista argentino, a quien, en el transitar de su existencia, las rupturas sentimentales le han dejado profundas cicatrices, desde que era un colegial.

-Publicidad.-

Gonzalo 'Pela' Romero (Buenos Aires, 17 de diciembre de 1982), creativo, polifacético, músico desde los 6 años, y en su última etapa, escritor multiventas (un oficio que jamás estuvo en sus planes), se ha convertido en un fenómeno de librerías y del stand up, tras la publicación de 'Basta de amores de mierda', memoria confesional de sus frustrantes relaciones amorosas, y de cómo ha logrado superarlas. De dicho tema, ya son seis libros los que ha lanzado, «con una cifra que supera el millón de copias vendidas en Argentina, Uruguay, Chile y España. «El primero vendió un tirón 200.000», subraya.

Para 'Pela' Romero, el ejercicio visceral de la escritura de 'Basta de amores de mierda', ha sido una catarsis, una forma de autoevaluarse, de tomarse el tiempo para diseccionar, analizar y purgar para siempre esas relaciones tóxicas que la mayoría de veces ponen a la gente al borde del precipicio; y de rescatar el Amor Propio, con mayúsculas, refiere, «porque este se retrae cuando estamos sumidos en el dolor y el sufrimiento de las personas que nos han hecho tanto daño, y que por ningún motivo nos merecen». Lo sintetiza con dos frases contundentes: «Nadie te lastima. Vos te dejás lastimar» y «Por qué tardás en olvidar algo que nunca fue».

Publicidad.

Antes de su boom literario, Gonzalo 'Pela' Romero era un ciudadano del común en Buenos Aires, que además de su trabajo como músico se multiplicaba en otros quehaceres para redondear el presupuesto de manutención y estudio de sus dos hijos pequeños, y pagar la renta. «Tenía un espectáculo nocturno, con dosis de humor: 'Un hombre hablando de amor', se llamaba, y algún dinero me aportaba».

«Venía de situaciones muy dolorosas, incluida la primera, en el colegio, cuando me enamoré de una niña muy bonita que no me dio chance. Después de una larga temporada, se fijó en mí, pero al poco tiempo falleció. ¿Sabés lo que puede afectar en un jovencito una desgracia semejante?».

Pero la piedra de toque de su catapulta editorial, cuenta 'Pela', fue el dramático episodio que vivió con la madre de sus dos hijos, en 2018: «el conflicto con ella llegó a un punto de quiebre que no tenía otra alternativa que la del divorcio. Se lo hice saber, pero me quedé esperando: nunca me dio una respuesta porque desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Te imaginarás cómo quedé».

«Un día me asomé al Facebook y escribí una historia que resumía más o menos lo que te vengo contando con un título que decía: 'La paja (pereza) que da conocer a alguien', un ping pong de preguntas chotísimas, ¿cuál es tu comida preferida?, ¿qué música te gusta?, ¿de qué signo sos?, qué preguntas más pelotudas, como si no diera lo mismo decir aries, tauro o sagitario, etcétera...»

«Con el punto final regresé a mis asuntos, y después de un par de días me di cuenta de los miles de likes que tenía el post, y que había sido compartido cantidad de veces. ¿Pensarás cómo quedé?».

«Cuando revisé los alentadores mensajes, advertí que la mayoría coincidía en la petición de escribir un libro. Jamás me había pasado por la cabeza algo así. Nunca se me hubiera ocurrido. No tengo vocación literaria. Soy músico por naturaleza. Toco guitarra, bajo, piano, percusión, acordeón. Tengo mi propia banda. He grabado baladas, cumbias. Algún día quiero grabar una con Carlos Vives, a quien admiro. Pero me pedían un libro. No lo dudé. Acabo de presentar el sexto en el Gran Rex, de Buenos Aires».

Con el público

Los libros le extendieron la alfombra roja al stand, que ya es una marca: 'Basta de amores de mierda', que a su paso por Suramérica llena escenarios y agota localidades, y sirve de plataforma para disparar las ventas de sus libros. De esperar la paga en un bulín, en una confitería o en un cabaret por su show de humorista emergente, 'Pela' Romero ahora cuenta con un equipo de veinte personas, entre logística, puesta en escena, mercadeo, publicidad y medios.

El espectáculo tiene una duración de hora y media, que se puede prolongar a tres horas. La primera parte, concertada para contar sus experiencias, y las de un grueso de personas que son fuente y materia prima de los libros que va escribiendo. A la vez que interactúa con el público: «No me tomo la palabra porque el protagonista central del stand es la gente. Puede intervenir el que quiera o la que quiera, y preguntar o especificar su caso. De eso se trata. La segunda parte se va en firmas de libros, mientras conversamos».

Gonzalo 'Pela' Romero no posa de intelectual ni de psicoterapeuta ni de coach de familia, o de gurú de manuales de autoayuda: «Para hablar y escribir del amor, y más del desamor, hay que vivirlo, sufrirlo, y sobre todo, tener el valor y la serenidad para superarlo. Se trata de una clínica en la línea de tiempo que, en la medida de la razón, la paciencia y la tolerancia, va arrojando resultados».

«A mí me ha enriquecido, porque a partir de todo lo que me ha pasado, de librarme de las relaciones asfixiantes que se me han atravesado en el camino, me he redescubierto y valorado, y he logrado recobrar la autoestima, que es lo más preciado que tenés, porque nunca podrás amar o ser aceptado por alguien, si no te amas a ti mismo».

Es la primera vez que 'Pela' Romero visita Colombia, y en su debut en Bogotá promete romperla con su puesta en escena, a la vez que lo anima presentar sus libros y dejar su firma a quienes lo adquieran. «Hacía tiempo que quería venir a Bogotá, pero no se había dado por cumplir con compromisos anteriormente adquiridos. Será una única función, pero aspiro a que sean muchas más, y en otras ciudades como Cali y Medellín", advierte el autor de 'Basta de amores de mierda'.

-¿Y está emparejado por estos días?-, le pregunto.

«¡Pucha!, por fin estoy convencido de que encontré el amor que tanto tiempo estuve buscando, y la inmensa felicidad que nos embarga, porque ella está embarazada», remata.

A propósito de las relaciones tóxicas, les recomiendo 'Enferma de mí', segundo largometraje del director noruego Kristoffer Borgl: el tormentoso y no menos delirante drama entre un narcisista a ultranza y una mitómana autodestructiva. Está en Mubi.

'Pela' Romero. 'Basta de amores de mierda'. Bogotá, martes 15 de noviembre. Lugar: Cantina Mezcal (Zona T, calle 83#14-26). Boletería: www.mezcalcantina.com

Fotos: Cortesía 'Pela' Romero