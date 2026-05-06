Los franceses de Green Yellow entran con fuerza en las granjas solares del país

Con su innovador Parque Solar Jardín, que fue inaugurado el pasado 4 de mayo por Juan Pablo Duque, los galos quieren competirles a los italianos

En medio del corregimiento de Valencia de Jesús, Cesar, a una hora de Valledupar, se inauguró el parque solar llamado Solar Jardín. El grupo detrás de la construcción se llama Green Yellow, que tiene varios proyectos en el país: uno es el Parque Solar Dinamarca, en el Meta; otro es el Parque Solar Vasconia, en Puerto Boyacá, y un tercero es el Parque Solar Jeques, en Cundinamarca.

Solar Jardín es el nombre que la granja solar de Green Yellow, empresa de origen francés, ha inaugurado con cerca de 23.000 paneles en el Cesar. La elección del lugar no fue accidental: Valencia de Jesús se encuentra en la mayor zona de radiación solar del país. En un año se espera que esta planta genere suficiente energía como para abastecer a una población pequeña de 50.000 habitantes.

Los paneles solares de Parque Solar Jardín, siguen la trayectoria del sol. En otras palabras, por su tecnología, los módulos de los paneles solares no se quedan quietos: siguen el movimiento del sol a lo largo del día como si fueran girasoles. Con su movilidad se maximiza la producción de luz. Además de este desarrollo tecnológico, Green Yellow también buscó con este parque solar ser un ejemplo de las articulaciones público-privadas.

En palabras del CEO de Green Yellow, el ingeniero industrial Juan Pablo Duque: “la transición energética en Colombia se va a definir menos por lo que planeamos y más por lo que somos capaces de ejecutar”. Sobre Green Yellow se conoce que su principal accionista mayoritario es la firma Ardian, que adquirió el 75 % de la compañía en 2022. Green Yellow tiene una valoración en el mercado cercana a los 1.400 millones de euros.

Ardian es una compañía de inversión privada que opera a nivel mundial. La sede principal se ubica en París. La persona que creó Ardian en 1996 se llama Dominique Senequier. En aquella época, el grupo de seguros AXA quería tener una firma con el dinero de los privados. No obstante, en 2013, bajo la guía de Senequier, se separó de AXA y comenzó a trabajar como un grupo independiente. La ejecutiva tenía un plan único con Ardian.

Senequier estructuró la compañía para que fuera propiedad de sus empleados. En consecuencia, la mayoría de trabajadores tiene acciones de la compañía; la apuesta, por ahora, parece darle la razón a Senequier. A diferencia de otras oficinas, el sentido de pertenencia es mayor y los empleados no solo buscan completar las horas mínimas exigidas en el contrato. Hoy Ardian gestiona o asesora una cantidad masiva de activos; de manera aproximada, su operación supera los 150.000 millones de dólares.

Entre los activos de Ardian se puede contar el Parque Solar Jardín de Green Yellow en Cesar, que se acaba de inaugurar el pasado 4 de mayo de 2026.

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