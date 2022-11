Colombianos entre la confusión y el pánico buscan escondedero a peso

Por: Diana van Gompel de Romero |

noviembre 09, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El kung fu como cualquier estudio, aprendizaje o práctica requiere de tiempo, paciencia y energía, escasos, como el equilibrio, aquí los tres.

Aparentemente los colombianos necesitamos más tiempo para percatarnos de quién nos roba y nos engaña, la paciencia se nos convierte en dejadez y la energía la malgastamos en defender causas perdidas. Luego, y si es que nos damos cuenta, los verdaderos ladrones ya se fueron. O no, porque tras bambalinas continúan moviendo sus hilos y sus títeres.

¡A veces el Cristo está de espaldas! Y el diablo no existe pero como afirmaba casi susurrando Galileo, "E pur si muove" (pero se mueve) aquí en "Locombia los malos que son menos, se disfrazan de buenos y mimetizados se mueven entre las líneas de los vándalos. ¿Quién es quién? ¿Quién realmente financia el vandalismo? Averígüelo Vargas.

Observando las marchas antipetristas recientes, se confirma lo kungfundidos que estamos. La patria ha sido asaltada, los líderes sociales masacrados, el pueblo con hambre luego de veinte y más años de atraco continuado y culpamos, "oh júbilo inmortal", al que llegó hace menos de tres meses. Será kungfusion o angustia incipiente porque la llovizna comienza a mojarnos y antes solo le diluviaba al pueblo.

Ante la trepada del dólar y amenazas de cancelación de reservas, se murmura en los corrillos de los clubes que las aerolíneas ofrecerán tiquetes "one way on sale" para aquellos que desean salir corriendo. Y alejándose de esta patria boba darán vía libre a quienes siempre defenderán el terruño y afirmen con el patriotismo típico del Blanco del Valle y del desplazado paisa, "aquí estoy y aquí me quedo a construir país con sacrificio y berraquera".

Recuerden que los cubanos que se fueron y no volvieron como los náufragos y dejaron "enterrado su corazón" como dice la canción, hoy no saben si son gringos o cubanos, como quien dice ni chicha ni limonada. Entre Rubios y Cruces republicanos se confunden hasta que al final los atiende la Funeraria Caballero en la Pequeña Habana de Miami.

