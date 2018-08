Colombia, ¿un país bipolar?

Un amigo extranjero me expresaba en días pasados su enorme perplejidad ante las enormes contradicciones de ver las realidades que coexisten en Colombia y me preguntaba si Colombia ¿es un país bipolar? El trastorno bipolar, según rezan las publicaciones psiquiátricas, es frecuentemente difícil de reconocer y de diagnosticar. Una de las razones es debido a la hipomanía, la cual es una temprana señal del trastorno. La hipomanía puede causar que la persona (¿o el país?) tenga un alto nivel de energía, pensamientos grandiosos no reales o ideas e impulsividad o comportamiento perturbador y alarmante. Estos síntomas pueden sentirse como algo bueno para la persona (¿o el país?), lo cual puede llevarle a que uno niega que existe un problema.

Creo pertinente la pregunta de mi amigo de ¿si Colombia es un país bipolar? Lo que es más difícil es entender si dicho trastorno se deriva alrededor del Acuerdo de Paz. En una esquina está la Administración saliente que sinceramente cree que acabó con 50 años de guerra y que está dejando un país en paz. En esta entusiasta visión lo acompañan la mayoría de los analistas extranjeros; una serie de medios nacionales e internacionales; y buena parte de los llamados ‘formadores de opinión’ que en sus columnas le dan a Santos sentidos agradecimientos por haber logrado la paz. Una renombrada columnista afirmaba en días pasados: “Y gracias al presidente Santos que terminó (la violencia) casi por completo. Y si el nuevo presidente es inteligente y, con disimulo, sigue el rumbo de Santos, la violencia se acabará para siempre porque están puestas las bases para que la paz completa se vuelva realidad.”

En otra esquina está otro grupo de personas que ven con otros ojos la situación del país y observan con alarma el panorama de orden público. Las siguientes noticias han aparecido en la prensa nacional en los últimos sesenta días:

En una emboscada con un campo minado y ráfagas de armas de largo alcance, elementos del Eln asesinaron a un soldado y dejaron heridos a tres más, en el departamento del Cauca. De acuerdo con el reporte del Comando de la Tercera División del Ejército Nacional, los terroristas atacaron a los uniformados con medios y métodos de guerra de uso ilícito y prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

La Defensoría de Colombia emitió en la noche del pasado viernes una alerta de riesgo inminente para Murindó, (Antioquia), confirmando la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros que, según la Defensoría, ponen en grave peligro a los más de 3.000 habitantes de la cabecera municipal y rural del municipio antioqueño.

Son 9 las víctimas de la masacre registrada este lunes 29 de julio en el municipio de El Tarra, región del Catatumbo, Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, según confirmaron las autoridades locales. Dos personas milagrosamente sobrevivieron heridas al ataque, perpetrado por hombres que cubrían sus caras con pasamontañas.

El jefe de la cartera de Defensa anunció que en la zona de Catatumbo, los enfrentamientos generados entre miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN e integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) se presenta “una grave situación humanitaria y de orden público”.

En las últimas horas las autoridades reportaron un ataque contra una comisión de la Fiscalía General en Tumaco (Nariño). La primera hipótesis que manejan es que el asesinato de los tres miembros del ente acusador lo habría ocasionado integrantes del frente ‘Oliver Sinisterra’ que comanda alias ‘Guacho’.

Es un hecho que coexisten dos visiones diametralmente opuestas: para unos Santos dio fin a una guerra de 50 años lo que nos ha permitido a la nación entrar en una época dorada de paz. Para otros, lo que este Gobierno logró es darle solución parcial a uno de los numerosos conflictos que atraviesa el país, pero sigue habiendo múltiples otros conflictos, en buena parte alimentados por el narcotráfico, que no permiten afirmar que en Colombia reina la paz. Las diferencias de ver e interpretar la realidad son abismales. ¿No es este país bipolar?