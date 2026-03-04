Colombia tendrá un nuevo estadio con todo lo exigido por la FIFA y esto es lo que costará

El Eje Cafetero sumará un moderno estadio que busca descentralizar el fútbol y el entretenimiento en Colombia con una inversión millonaria

Además de las adecuaciones que tendrán el Estadio El Campín, el Estadio Atanasio Girardot y el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Colombia contará con un nuevo estadio de fútbol que cumplirá con todos los lineamientos de la FIFA. No estará en una megaciudad, pero sí en una región estratégica del país: el Eje Cafetero. El nuevo escenario se levantará en Risaralda y está pensado no solo como un espacio deportivo, sino también como un centro para eventos culturales y espectáculos masivos. Un proyecto ambicioso que implicará una inversión millonaria y que busca dinamizar la economía regional.

Así será el nuevo estadio que estrenará Colombia y cumplirá con las reglas FIFA

La estructura se construirá en el municipio de Dosquebradas y, según se ha conocido, el diseño arquitectónico ya fue aprobado por el Comité del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), un trámite clave que permite dar inicio a la fase de ejecución. Esta aprobación representa uno de los pasos más importantes para materializar el proyecto.

La inversión superará los $39.000 millones y los recursos provendrán de un mecanismo de financiación municipal a largo plazo, con apoyo del Gobierno Nacional. Se trata de una apuesta que busca fortalecer la infraestructura deportiva del Eje Cafetero y posicionar a la región como sede potencial de competencias nacionales e internacionales.

Pero el estadio no será solo para fútbol. La idea es que funcione como un escenario multipropósito, preparado para conciertos, eventos culturales y actividades masivas que hoy se concentran en las grandes capitales. La descentralización del entretenimiento es uno de los ejes del proyecto.

En cuanto a especificaciones técnicas, el escenario fue concebido bajo los estándares de la FIFA. La cancha principal tendrá medidas reglamentarias de 105 metros de largo por 68 de ancho, requisito indispensable para albergar competiciones avaladas por el máximo ente del fútbol mundial.

Se proyecta una capacidad aproximada para 10.000 espectadores. Aunque no será el estadio más grande del país, sí apunta a convertirse en uno de los más modernos de su categoría, con infraestructura actualizada y espacios funcionales.

El complejo contará con camerinos reglamentarios para jugadores y árbitros, zonas técnicas, locales comerciales, áreas de apoyo logístico, zonas verdes y espacios de circulación interna. La meta es que el estadio tenga vida los siete días de la semana y no solo durante las jornadas deportivas, integrándose al desarrollo urbano del municipio. Un proyecto que, más allá del balón, busca convertirse en motor económico y cultural para Risaralda.

