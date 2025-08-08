Colombia está en riesgo de perder el acceso al Amazonas, pero a Petro solo le importa pelear con Perú

La disputa por Santa Rosa oculta un riesgo mayor: Leticia podría perder acceso al Amazonas en 2030 si no hay obras urgentes para equilibrar el caudal

Por: Roberto Trobajo Hernánez |

agosto 08, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Anuncios.

La reciente disputa de Colombia contra Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa ha encendido las alarmas sobre un problema mucho más profundo: el riesgo de que Leticia, el principal puerto amazónico colombiano, quede aislado del río para 2030.

Anuncios.

En lugar de enfrascarse en un conflicto con Perú, el gobierno de Gustavo Petro debería priorizar inversiones técnicas y coordinadas para preservar el acceso de Colombia al Amazonas, un recurso vital para la economía, la cultura y la soberanía nacional.

La isla Santa Rosa, emergida en el río Amazonas décadas después del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, es el epicentro de la tensión actual entre ambos países. Este tratado plantea que la frontera sigue el cauce más profundo del río, pero la dinámica fluvial ha cambiado.

Anuncios.

Estudios de la Universidad Nacional de Colombia y la Armada colombiana, advierten que el 81% del caudal del Amazonas fluye hoy por el lado peruano, dejando solo un 19% por los brazos colombianos. Si esta tendencia continúa, Leticia podría perder su conexión directa con el río, afectando su actividad comercial y su relevancia estratégica.

Anuncios..

Santiago Duque, experto de la Universidad Nacional, ha dicho que Colombia debe invertir en obras para corregir el curso del río, como dragados o intervenciones que equilibren el caudal entre los brazos colombianos y peruanos.

La decisión de Perú de declarar Santa Rosa como distrito en junio de 2025 es utilizada por Petro para iniciar un conflicto, pero el verdadero problema no es solo esa isla, sino la falta de acción del gobierno colombiano frente al desplazamiento del río Amazonas.

El gobierno Petro debería destinar recursos a un plan integral de manejo del Amazonas, y no enfrascarse en un conflicto internacional que podría ser gravísimo.

La Amazonía es un pilar económico y ecológico para Colombia. Perder acceso al río sería una catástrofe que ningún discurso patriótico puede compensar.

La retórica de soberanía, aunque importante, no aborda la raíz del problema: la dinámica natural del Amazonas, exacerbada por la sequía, la deforestación y el cambio climático.

Es cierto que la disputa por Santa Rosa tiene implicaciones de soberanía que no pueden ignorarse; pero, escalar el conflicto sin un plan técnico para el río es como apagar un incendio con gasolina.

Colombia debe tener un diálogo binacional con Perú para coordinar acciones que beneficien a ambos países. Por ejemplo, reducir el caudal en el lado peruano podría mitigar la erosión de sus riberas, mientras que aumentar el flujo en el lado colombiano evitaría la sedimentación que amenaza a Leticia.

El futuro del Amazonas colombiano está en peligro, y el tiempo apremia. Colombia tiene la oportunidad de transformar esta crisis en una solución conjunta con Perú, priorizando la inversión en el río sobre la confrontación. Proteger el acceso de Leticia al Amazonas es una cuestión de supervivencia para las comunidades amazónicas.

Sin embargo, Gustavo Petro opta por un conflicto contra Perú, que podría escalar hasta en un conflicto armado… al que Petro echaría manos para justificar el suspender las próximas elecciones, buscando seguir en el poder.

También le puede interesar: