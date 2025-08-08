Nota ciudadana Caricatura: Las fiestas de Petro Chats filtrados vinculan a Petro con "fiestas excesivas" con licor y travestis. Él lo desmiente y acusa utilización mediática sin pruebas Por: Eduard López | agosto 08, 2025 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. Anuncios. También le puede interesar: Anuncios. Tres años de mandato donde Petro quiso cambiar el país pero le tocó remar solo Compártelo Etiquetas: Fiestas de Petro, gobierno Petro, Gustavo Petro 0