Caricatura: Desplazados por la violencia

Miles desplazados en Catatumbo por violencia armada; también el sur de Bolívar miles de familias forzadas a huir ante combates del ELN, FARC y Clan del Golfo

Por: Fabián Botello |

agosto 08, 2025

