Así fue el llanto de María Camila Osorio después de haber sido eliminada de los Juegos Olímpicos

Hasta ahora, quienes han sacado la cara por Colombia en los Juegos Olímpicos han sido las atletas femeninas. Nombres como Luisa Blanco, Queen Saray Villegas o Yeni Arias han sido sinónimo de victoria en tierras parisinas y, a ellas, también se suma María Camila Osorio, la tenista que, aunque no logró pasar de los octavos de final del Tenis femenino, sí hizo una gran participación y conmovió al mundo con sus lagrimas después de despedirse de las justas. La cucuteña, de apenas 22 años, tuvo que verse las caras con Danielle Collins, una de las 10 mejores tenistas del mundo; y con la berraquera que la caracteriza, le hizo frente hasta el punto final.

María Camila Osorio clasificó a los Juegos Olímpicos mientras disputaba Wimbledon hace algunas semanas. Foto: _camilaosorio_

María Camila Osorio cerró su buena participación en los Juegos Olímpicos

En un partido que se sabía que iba a ser complicado, María Camila Osorio demostró que solo se necesita actitud para poner contra las cuerdas a los mejores. Con un inicio vertiginoso por parte de su rival, que no le cedió ni un solo punto del primer set y lo terminó 6-0, parecía que la estadounidense iba a pasar por encima de la cucuteña sin muchos esfuerzo. Sin embargo, la colombiana se negó a dejarle las cosas fáciles y en el segundo set salió a matar o morir. Fue entonces cuando logró emparejar las cosas con un 4-6, llevando el partido a un tercer set.

Sin embargo, fue en ese momento cuando se le vio incomoda en la cancha, debido a una molestia física, y empezó a ceder terreno. Como es sabido, María Camila Osorio sufrió una lesión hace menos de un mes en Wimbledon; pero eso no fue excusa para no representar a Colombia en los Juegos Olímpicos. Aun así, la lesión volvió a aparecer en el peor momento y, en medio del llanto, lastimosamente, la cucuteña cayó en el tercer set 6-3, eso sí, no sin antes hacer sufrir, así fuera poco, a Collins, quien también lloró durante algunos descansos.

- Clasificó hace solo unas semanas

- Jugó a pesar de lesionarse en Wimbledon

- Le ganó a la #11 y #28

- Igualó el mejor resultado de una colombiana

- Le compitió a la #9



Camila Osorio cae en octavos de #Paris2024 6-0, 4-6, 6-3 ante Danielle Collins 🇺🇸 [8].



— Fabián Valeth O. (@fabianv_) July 30, 2024

Con el punto final, María Camila Osorio se despidió de los asistentes con lágrimas en los ojos; pero también con la satisfacción del deber cumplido. La cucuteña logró igualar la mejor de actuación de una tenista colombiana en los Juegos Olímpicos, además de dejar en el camino a tenistas que estaban mejor rankeadas que ella, como a la decimoprimera del mundo, Jelena Ostapenko, o a la vigesimoctava, Dayana Yastremska. Ahora, la tenista, quien aseguró que soñaba con la medalla, tiene entre ojos el US Open 2024, que iniciará este 26 de agosto.

