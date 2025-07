Colombia en la máxima tensión con Estados Unidos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La situación del país ha llegado al punto máximo de tensión por sus relaciones de señor Petro con el gobierno americano. Lo que ocurrió el día de ayer de que llamaron a consulta al embajador, al encargado de negocios de la embajada. Es la campanada. ¿Qué puede derivarse de allí? Se pueden derivar todo tipo de problemas. sanciones, subida de aranceles, y el acto final podría ser que el Comando Sur ponga un portavión al frente de Buenaventura. Y ahí sí todo se acabó. Petro soltó la guerrilla, Petro soltó los paramilitares, Petro creó el caos total de manera deliberada y eso le ha dado resultados.

En esto hay que deslindar responsabilidades, porque yo oí al expresidente Santos tartamudeando diciendo que él no era petrista, que lo habían buscado y que él no había votado por Petro, como que el voto de él fuera el que definiera algo. Pero es un hombre superastuto que mueve los hilos del poder. Le voy a dar dos ejemplos. Benedetti fue santista o es santista. Roy Barrera, fue santista y es santista. Carlos Prada, fue santista y es santista y es embajador en París. Y ahora se hace el loco, que él no tiene nada que ver. Hay Petrosantismo.

El país está en un abocado a una situación muy delicada, porque si el señor Trump aprieta las cuerdas, se quiebran los exportadores. Yo lo he dicho aquí, los empresarios colombianos en un 80 % tienen negocios con el estado y por eso no levantan la voz contra Petro. Es una situación muy difícil, pero también para Petro.

No sabemos qué reacción va a tomar si ahora se declara el líder del antimperialismo a nivel mundial, porque él se puede esperar cualquier cosa.Entonces pueden ocurrir muchas cosas desfavorables para Colombia, el gobierno de Petro ha demostrado una debilidad tremenda de la sociedad civil colombiana. Esto es un narcoestado hace mucho rato, desde que Alfonso López creó la ventanilla siniestra y convirtió al estado colombiano en el primer lavador de plata.

Yo veo que es la situación más difícil que se ha tenido con Estados Unidos. Buscar canales diplomáticos. Petro es orgulloso, no creo que se vaya a aculillar, como se dice, en el argón popular Pero ellos sí son capaces de tumbarlo porque le dan la orden a lo que queda del ejército colombiano, que no es mucho y puede terminar mal. Ese es el pronóstico que yo tengo.

Él se va a tirar a las calles, va a empezar a hacer demagogia, Viene un cambio de ministerios. Sarabia, que era la más astuta de todas, ya se fue, se salió por la puerta de incendio, y no queda nada. Petro tiene la Corte Constitucional ya de bolsillo, tiene a Montealegre que tuvo el caso de Palacino y no hizo nada contra él porque era su abogado personal. Es que esto es un país de corruptos. Creo que esto que se viene sí es el comienzo del fin.