- Laura Sarabia: ¿juicio en Colombia o asilo en Europa?

Ni su reloj Cartier podrá mitigar las actuales horas de angustia; ni sus sandalias Ferragamo podrán devolverle los a antes de contratar a la niñera Marelbys Meza; ni los Elsie de Stella McCartney le servirán para huir del ojo de la justicia. Probablemente ahora, adonde llegue -incluido su juicio, incluida tal vez la cárcel-, todos le preguntarán con sorna: “¿Dónde dejaste las maletas?”.

Algo que no se explica ni se justifica, es cómo Petro después de semejante escándalo de las valijas llenas de plata ‘non sancta’, hurtadas según ella por su niñera sometida a un polígrafo ilegal, pudo haberla nombrado de canciller. Cómo con un escándalo pasado por 3 mil millones de pesos (ver fuente) o según declaró ella, 7 mil dólares, un coronel muerto (tal vez por suicidio o no), pudo ser canciller.

No hay duda de que el talento de esta mujer es convertir las máculas de su cara en manchas de su Gobierno, y en hacer que el maquillaje para cubrirlas no fuera diferente a cambiar la palabra “escándalo” por “escalando”… un maquillaje hecho a base de excrementos. Y es así como ha estado manipulando al presidente mismo, que ya no le tiene miedo, de nombramiento en nombramiento. Cada pedrusco en sus caídas es convertido en peldaño. Peldaños hacia la historia de la Cancillería más vergonzante del país.

NO POCAS PRESUNCIONES SIGUEN EN INVESTIGACIÓN

Presuntas "chuzadas" ilegales a su exniñera Marelbys Meza; presunto tráfico de influencias, presunto enriquecimiento ilícito de ella y de su hermano Andrés (ver fuente) -denuncia también realizada por la periodista María Jimena Duzán (ver fuente)-; presunto lavado de activos y presunto concierto para delinquir agravado (ver fuente); presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial (ver fuente); y en cada tropiezo, un cargo nuevo: jefa de Gabinete, directora de Prosperidad Social; directora del Departamento Administrativo de la Presidencia; solo le faltó ser directora técnica de la Selección Colombia y gerente de Ecopetrol. Su paso por la Cancillería de Colombia ha sido breve, pero denota nuevamente el mayor escándalo en la historia de esta institución: el coronel Feria ha sido expulsado de EE.UU. y podría prender el ventilador para demostrar qué tanto de presunción tuvieron las denuncias anteriores, además del suicidio del coronel Óscar Dávila (ver fuente). Parece que los gringos saben quién es Feria y quién es Sarabia.

PEGASUS

En la mitología griega, Pegaso es un caballo blanco alado, nacido de la sangre de Medusa cuando Perseo le dio muerte decapitándola. Famoso por su vuelo y por ser el caballo aliado del héroe Belerofonte, con el cual logró derrotar a Quimera. Mas, en la realidad colombiana: Pegasus es un software espía con el que los gringos ya deben saber todo lo que pasó con Laura, incluyendo si el coronel Óscar Dávila se suicidó o no (ver fuente). La única quimera derrotada es la del ascenso constante e inexplicable hacia el mismísimo trono de Dios; y la defensa que pasará de ser política para finalmente tornarse jurídica -como debió ser desde el inicio-.

OTRAS CONTROVERSIAS QUE SE LE SUMAN

Pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons. Sarabia defendía la extensión del contrato, pero Petro la contradijo públicamente, calificando a la empresa de “fraudulenta”. ¿Qué intereses tenía Sarabia en este contrato? Luis Gilberto Murillo, quien la antecedió en el cargo, señaló que el modelo que había dejado antes de ella era “serio, técnico y funcional”; agregando que la diplomacia “exige visión estratégica, experiencia (…) nunca improvisación”. ¿Hubo disgusto entre ellos al final? Todo encaja. Bastante elocuente y clarificador nos resulta el mensaje del presidente Petro al decir en su despedida a Laura que “hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es enemiga de la revolución y de la vida”:

EL GOBIERNO DE LA “MERITOCRACIA”

Pues vaya mérito que ha tenido Laura. Funcionarios brillantes, estudiosos, metódicos, prudentes, analíticos, serios, sólidos, juiciosos, como Clemencia Forero pasaron en cambio toda su vida como vicecancilleres, salvando al país de crisis diplomáticas con Venezuela, abriendo mejores posibilidades para los mercados en el mundo; educando a cancilleres que aterrizaban en paracaídas por nombramientos políticos, pero con alguito más de experiencia y menos escándalos. Y Laura en cambio, sin otro mérito que sus propias máculas, llegó a ser nombrada canciller. Ahora tal vez sea asilada en República Checa y desde ahí pueda decirnos: “Hola a todos, ¿cómo están? “¿Vientos o maletas? Los saludo ahora que no estoy en-Canada”.

MORALEJA

“Sólo la gente de cabeza hueca y corazón insensible es trivial, y si las cosas serias de la vida os fastidian, ello indica vuestra falta de madurez. Este es un asunto que a todos nos interesa, ya se trate del totalitario, del político o de ustedes; porque el final a todos nos espera, nos guste o no. Podrán ser altos funcionarios del gobierno, con títulos, riquezas, posición, y una alfombra roja; pero aquella cosa inevitable está al final de todo eso”.

-Jiddu Krishnamurti