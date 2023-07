Colombia en la encrucijada: las oportunidades históricas que se desperdician...

Por: Fernando Ruiz R |

junio 30, 2023

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, el primer gobierno de izquierda y centro de Colombia, se despertó un aire de esperanza, de cambios a fondo, que poco a poco se ha ido diluyendo, bien sea por la oposición férrea de los enemigos de los cambios ó por los propios errores del gobierno.

Para entender un poco mejor la situación actual y poder ver hacia donde vamos, pongamos en contexto esta situación. Petro recibió a Colombia en el año 2022, con los siguientes indicadores, que son algo objetivo, no subjetivo y no provisto de manipulación si viene de fuentes confiables e imparciales. Hay una gran desigualdad, que la mide el coeficiente de Gini, éste es un indicador de la desigualdad de un país. Entre más alto el valor, mayor es la desigualdad. En el año 2021 el de Colombia fue de 52,30% y en el año 2022 de 51,50%. Esto hace que Colombia sea el segundo país con más desigualdad en América Latina, el continente con más desigualdad en el mundo. Según el World Inequality Lab (WID.world), en cuanto a la distribución del patrimonio, el grupo más rico concentra 65% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee un 4%. Según el censo agropecuario del año 2014, el 52% de la tierra pertenece al 1,5% de la población. El desempleo según el DANE al fin del año 2022 era del 11,20%, que significa 3.660.000 personas desempleadas y el 58% de los empleos eran informales, es decir 12.790.000 personas. Estos son un ejemplo de los pésimos indicadores sociales y económicos que tiene Colombia a nivel mundial y que origina los graves problemas crónicos que padecemos: Desigualdad, pobreza, desempleo, criminalidad, inseguridad, corrupción, violencia, etc.

Entonces una buena cantidad de Colombianos eligieron a Gustavo Petro en el año 2022, a partir de agosto, como presidente, desesperados por la situación social y económica y muy esperanzados, en que al menos se iniciaran cambios de fondo; pero la realidad es que parece que esa esperanza poco a poco se va apagando, como ha sucedido en otros países de América Latina. Pero veamos las causas de esto. Petro y su movimiento histórico alcanzaron la presidencia y el poder ejecutivo, que es muy importante pero solo una parte del poder real, que en otro artículo decía que el poder está dividido constitucionalmente ó formalmente en Poder ejecutivo (La Presidencia, los ministerios, superintendencias, etc), Poder legislativo (Senado y cámara de representantes, que son el congreso) y Poder judicial (Jueces, tribunales y las altas cortes), pero hay otros poderes no formales muy importantes y que ejercen parte de ese poder real; veamos: Poder económico, conformado por los grandes empresarios urbanos y rurales, los grandes bancos privados y los terratenientes del campo. Poder político, que lo conforman los grandes partidos políticos tradicionales, Poder militar, conformado por las fuerzas militares y de policía, Poder espiritual conformado por las diferentes iglesias y el Poder de comunicación, conformado por los grandes medios de comunicación masivos, que tienen gran capacidad de orientación de las personas.

Petro y su gobierno han propuesto algunas reformas: Salud, Pensiones y Laboral, entre las más importantes, que podrían iniciar los cambios de fondo, que propuso durante su campaña y para esto debe contar con las mayorías en el congreso que no tiene, porque también como hemos dicho en otro artículo, la mayoría nominal que tuvo en un principio, con el apoyo de los partidos tradicionales: Liberal, conservador y de la U, que se declararon como de gobierno ya no lo son, pues la alianza se rompió a raíz de las polémicas por el trámite de la reforma a la salud. El hecho es que el pacto histórico de Petro y sus aliados de centro (Alianza Verde) están en minoría total, pues a los anteriores partidos, que ya no son de gobierno, hay que agregarles los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, que siempre han estado en la oposición y representan el sector más radical de la derecha.

Esta situación por caótica y grave que parezca es totalmente lógica, pues Petro y su movimiento alcanzaron una parte del poder, como lo he explicado, pero gran parte del poder real sigue en manos de las élites y tarde ó temprano se iban a oponer a estos cambios de fondo, si ven amenazados sus intereses. Pero es que no solamente se oponen las élites, sino sectores de las clases medias y sectores de las clases populares. Se entiende que las dos primeras se opongan a cualquier cambio que implique perder privilegios, pero que sectores de las clases populares que son las más afectadas por los graves problemas crónicos del país se opongan y apoyen a las élites es sorprendente; pero claro esto se explica por la ignorancia (no es falta de inteligencia y no es su culpa) y atraso en que las mantienen las clases gobernantes tradicionales.

De igual manera Petro y su movimiento han incurrido en errores de visión política, pues cómo podían pensar que un congreso dominado por los partidos de los diferentes sectores de las élites, les iban a aprobar las reformas más críticas sin que hubiese cambios y concertación. No escucha ni a sectores de las élites progresistas, que pueden contribuir mucho a iniciar los cambios de fondo. Por último, esta desventajosa circunstancia se ha agravado por los diferentes escándalos propiciados por algunos de sus familiares y funcionarios más cercanos, que por supuesto algunos medios de comunicación se han encargado de magnificar.

Entonces surge la pregunta: ¿Qué vamos a hacer los Colombianos para iniciar los cambios de fondo e iniciar la solución de los graves problemas sociales crónicos, si las élites tradicionales y sus aliados, no van a realizar nunca estos cambios de fondo y la izquierda y sus aliados cometen errores, no tienen visión política y están desperdiciando esta oportunidad histórica que se les presenta? Esta es la gran encrucijada Colombiana y la de los países similares de América Latina; pareciera que estamos condenados a seguir siendo países atrasados y dependientes por la eternidad.