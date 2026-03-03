- Claudia Restrepo y la erosión del eje fundacional de EAFIT

El desplazamiento hacia un marco progresista cultural tensiona la tradición democrática de libre iniciativa que dio origen a la universidad. Fundada como expresión de la libre iniciativa y contrapeso al intervencionismo estatal, EAFIT enfrenta hoy una tensión entre su tradición democrática y el marco cultural dominante en su rectoría.

EAFIT no nació para el lucro, nació para la libertad y en muchos casos para la movilidad social

La Universidad EAFIT fue fundada en 1960 en Medellín por un grupo de empresarios representados por Don Hernan Echavarría Olozoga, fundador también del Instituto de Ciencia Política ICP, que comprendían algo más profundo que la necesidad de formar administradores. Comprendían que la democracia no se sostiene únicamente con instituciones políticas formales, sino con una estructura económica que limite el poder concentrado en el estado y brinde base productiva.

EAFIT fue, desde su origen, una expresión institucional de la sociedad civil organizada. Nació como respuesta a un contexto donde el Estado ampliaba su intervención y donde era necesario fortalecer espacios autónomos capaces de coordinar decisiones, talento y recursos fuera del control político.

La libre iniciativa no era un eslogan económico. Era un principio democrático.

El mercado no era idolatría del lucro. Era dispersión del poder.

EAFIT fue concebida como contrapeso, como espacio de formación para sostener un orden social donde la autonomía económica protegiera la libertad individual. Ese fue el eje fundacional.

La universidad como contrapeso a un estatismo depredador

Una universidad privada con esa raíz no es neutral frente al modelo económico que la vio nacer. No es partidista, no es confesional, pero sí encarna una tradición: la de la libertad económica como condición estructural de la democracia.

La empresa privada, en ese marco, no siempre es un fin en sí mismo. Es un medio para evitar la concentración del poder en el Estado. Es una arquitectura de descentralización y de generación de valor en todo los ámbitos que ayudan a construir la libertad, que el progresismo tarde o temprano destruye

Cuando EAFIT ampliaba su oferta académica, pregrados, especializaciones, maestrías, doctorados— lo hacía sin abandonar ese eje. La expansión no alteró su ADN. Seguía siendo una institución que entendía la educación como formación para la autonomía productiva y democrática Esa coherencia fue su fortaleza histórica.

El giro político bajo la rectoría actual: progresismo cultural

Bajo la rectoría de Claudia Restrepo Montoya, el discurso institucional ha enfatizado un marco distinto. Su perfil académico combina administración con estudios políticos y formación filosófica, y su producción intelectual ha girado en torno a los humanismos y la transformación cultural.

En sus columnas ha escrito:

“Decidir quién queremos ser es el primer acto de libertad… esa elección solo cobra sentido cuando reconoce al otro y al entorno.”

(EL PAÍS, 28 de octubre de 2025)

También ha sostenido:

“Educar para el trabajo… no es formar para la utilidad, sino para la capacidad de convertir el saber en acción con sentido.”

(EL PAÍS, 8 de julio de 2025)

Y ha señalado que el paradigma educativo heredado de la revolución industrial debe superarse (El Colombiano, 18 de mayo de 2023).

Estas afirmaciones no son triviales. Revelan una concepción donde la universidad se entiende primordialmente como espacio de resignificación cultural, como escenario de construcción de identidad y transformación simbólica.

Ese enfoque encaja con lo que se denomina progresismo cultural: una corriente que privilegia categorías relacionales, identitarias y morales por encima de la función democrática, de cultura económica y estructural de EAFIT.

El desplazamiento del eje fundacional

El punto no es si la cultura importa. Por supuesto que importa. El punto es el orden de prioridades.

Cuando se afirma que la educación debe trascender la “utilidad”, se relativiza el principio productivo que dio origen a una universidad empresarial democrática. Cuando la libertad se define únicamente en términos relacionales y no también como autonomía democrática, de libre mercado, iniciativa privada, el eje fundacional se pierde y eso es lo que ha logrado Claudia Restrepo Montoya.

El desplazamiento no consiste en una negación explícita de la empresa. Consiste en una subordinación conceptual.

La universidad deja de ser principalmente un instrumento de fortalecimiento de la autonomía social frente al Estado y pasa a concebirse como escenario prioritario de transformación cultural.

En ese tránsito, el papel de la libre iniciativa pierde centralidad visible.

La crisis estructural generada por el progresismo estructural de la rectora

EAFIT surgió como producto de la democracia expresada en libre mercado y libre iniciativa. No como universidad pública donde la política y la reivindicación simbólica organizan el espacio. No como extensión del debate ideológico estatal.

Cuando el discurso progresista cultural privilegia al estudiante como sujeto de deseos y demandas identitarias y reorganiza la misión institucional en torno a esas categorías, la universidad comienza a operar con lógicas propias del espacio público político.

Pero EAFIT no es un espacio público. Es una institución privada con filosofía definida. Su legitimidad no proviene de satisfacer sensibilidades coyunturales, sino de sostener una tradición democrática dentro de los principios que le dieron origen.

Cuando esa dispersión deja de ser el eje visible y la resignificación cultural ocupa el centro, la coherencia fundacional se destroza

Democracia y autonomía

La democracia no se sostiene con discursos simbólicos. Se sostiene cuando el poder está distribuido. Cuando existen múltiples actores económicos autónomos. Cuando el Estado no monopoliza la coordinación social.

EAFIT nació para fortalecer esa arquitectura.

Si el liderazgo institucional ya no coloca la autonomía privada como núcleo conceptual, sino que la integra dentro de un horizonte cultural más amplio que corresponde a la esfera pública, la universidad se desliza hacia otro paradigma.

Las instituciones históricas requieren que su dirección encarne su origen. Cuando el marco dominante deja de ser el que dio sentido al proyecto, la identidad comienza a transformarse desde adentro.

EAFIT fue creada para afirmar sin ambigüedades la libre iniciativa como condición de la democracia.

Hoy, el perfil y la orientación conceptual de la rectoría reflejan un marco progresista cultural que viene destruyendo su eje fundacional.

No necesitamos en EAFIT una resignificación que diluya su papel como contrapeso institucional frente al poder concentrado. Necesitamos liderazgo que reafirme con claridad que la libertad económica es condición estructural de la libertad política.

La identidad no es nostalgia. Es coherencia histórica.

Y cuando el eje democrático que dio origen a una institución comienza a desplazarse, el debate deja de ser académico. Se vuelve fundacional.

Y en ese sentido, la conclusión es clara: el perfil, la orientación progresista cultural, el lenguaje inclusivo, identitario y melifluo de la rectora Claudia Restrepo Montoya no representan hoy los valores democráticos con los cuales la universidad fue creada. Su progresismo cultural destruye la democracia.

José Guillermo Mejía J, febrero 28 de 2026, exmiembro del Consejo Directivo EAFIT.

