En el barrio Rosales, al norte de Bogotá, la gente es tan acomodada que no necesita de transporte público. El que no tenga carro no sale de ahí. Sus calles empinadas, por su cercanía con los Cerros Orientales, imposibilita hasta caminar por sus aceras. No hay tiendas de barrio ni demasiados parques, el espacio público no existe. La alcaldesa estalló contra el barrio y afirmó "Es una jaula de oro espantosa", ¿Por qué Claudia López odia al barro de los ricos de Bogotá?

La alcaldesa Claudia López estalló, acaso de manera exagerada, en un evento sobre la secretaría del Habitat de Bogotá y afirmó lo siguiente: “Rosales, dizque el mejor barrio de Bogotá, es una jaula de oro espantosa. Si toda Bogotá fuera como Rosales, sería la peor ciudad del mundo. No hay una calle, no hay una tienda, no hay transporte público”.

Según reseñó Pulzo, aunque hubo gente que se quejó de la actitud de la alcaldesa, a quien calificaron de clasista, otros afirmaron que tiene razón de esta manera: “El transporte se dificulta. Llega uno que bota el agua, tarde al trabajo. Sí hace falta acá un medio de transporte. Toca caminar hasta ocho cuadras largas”,

