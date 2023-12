Cinco universidades que volvieron poderosos y millonarios a sus dueños

.Publicidad.

Poco tiempo resistió Tito Crissien de regreso en su natal Barranquilla como exministro. El alto gobierno en Bogotá le quedó gustando y ahora aspira a la Contraloría de la República. Está en campaña para llegar con el respaldo de la Costa Atlántica y claro, el poder construido alrededor de las Universidades de la Costa y la Corporación Universitaria Latinoamericana que siempre han estado en el circuito de la familia Crissien.

Estas no solo han sido un magnífico negocio sino una efectiva palanca política que le ha sido de utilidad al grupo del senador José David Name, del partido de la U. Fue precisamente el senador Name quien respaldó la hoja de vida que le permitió su nombramiento como Ministro de ciencia y tecnología por parte del Presidente Iván Duque.

La Corporación Universitaria Latinoamericana, nació en la década de los años 60 como un teconólogico por iniciativa de cuatro educadores Nulvia Borrero Herrera, Rubén Maury Pertuz y María Ardila de Maury y Eduardo Crissién Samper, el padre del ex ministro. Fue pionera en carreras tecnológicos y su acogida llevó a que unos años después el mismo grupo fundara en la Universidad de la Costa. Muy desde un comienzo Crissien lideró las relaciones con influyentes dirigentes políticos y sociales de Barranquilla e incluso él mismo fue congresista en los 80.

Finalmente, Criessen Samper quedó con el control de ambas universidades cuyo manejó terminó en manos de sus hijos Eduardo y Tito Crissien Borrero que se han ocupado de mantener las relaciones políticas y su cercanía localmente con el Grupo Char que le ha garantizado una contratación a través de la alcaldía de Barranquilla con ambos centros educativos, pero especialmente la Universidad de la Costa de donde se graduó la Procuradora Margarita Cabello.

Tito José Crissien cuando fue ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología de Iván Duque

Eduardo, el hermano del ex ministro, nombrado por Duque el 4 de junio del 2021 tambien ha combinado la rectoría de la Corporación Universitaria Latinoamericana con la política y fue elegido representante a la Cámara por el Atlántico en 2010 y en 2014 como fórmula del senador del partido de la U, José David Name, después de haber hecho su recorrido por el consejo y la asamblea.

Tito Criessen regresó a la universidad de la Costa donde fue rector durante quince años y de donde salió para asumir la cartera de Ciencia y Tecnología, un lugar que los hermanos Criessen siempre tienen reservado para trabajar cuando no están en la actividad pública. Desde allí hará su campaña para la Contraloria, cargo para el que se postularon 140 personas y cuyo proceso de selección tomará un tiempo largo.

Fernando Vargas y su Universidad de Santander que lo puso a sonar para ser Ministro

La influencia en Santander que ha logrado Fernando Vargas a través la Universidad de Santander llevó a que sonara como posible Ministro de minas en reemplazo de Irene Vélez en el gobierno Petro. A pesar de ser liberal siempre ha tenido cintura para moverse en todos los terrenos y la ruta esta vez fue a través de su coterráneo Carlos Ramón González, fundador del Partido Verde y actual director del Departamento Adminsitrativo de la presidencia, quien movió sin éxito su nombre. El argumento fue la vinculación de Vargas al sector energético por cuenta de lo grupo empresarial Energys, fundado por el en 1998 con presencia en varios países.

La universidad UDES fundada en 1982 que opera en un valioso terreno en Bucaramanga, le ha dado mucho a Fernando Vargas. Sin ser político llegó al Senado en el 2001, como un reemplazo de José Luís Mendoza Cárdenas por el partido Liberal. Aunque tenía cercanía con César Gaviria, apoyó las dos campañas presidenciales de Álvaro Uribe y no dudó en pasarse a los toldos de la U, asumiendo incluso la gerencia de la campaña de La U en Santander.

En el 2007 resultó elegido para la alcaldía de Bucaramanga y aunque comenzó en el 2008 con mucha expectativa su gestión no salió bien. En el 2011 Fernando Vargas Mendoza terminó destituido por la Procuraduría e inhabilitado durante diez años debido a irregularidades en contratación, acusaciones de las que nunca se pudo defender.

En los últimos años, Fernando Vargas Mendoza se ha dedicado a su empresa de recursos energéticos y a la Universidad de Santander que ya tiene sede en Cúcuta, Valledupar y Bogotá.

Los Bechara y la Universidad del Sinu

Es la tercera generación, los nietos del fundador de la Universidad del Sinu, don Elias Bechara Zainum quienes han usufructuado el emporio económico familiar nacido de esta institcuión fundada por el abuelo hace cincuenta años.

En 1974 Elías Bechara Zainúm ya había incursionado en la política como concejal y senador e incluso alcalde, cuando fundó la Corporación Universitaria del Sinú en Montería Desde entonces, la Universidad del Sinú ha ido de la mano de la política como fórmula ganadora para la familia Bechara que ha logrado consolidar un verdadero clan de poder e influencia en la región, pero además con alcances económicos a través de la contratación pública.

La lección la aprendieron después de que en el 2013 firmaran contratos por $ 9.575.213.000 con el gobernador de Córdoba Alejandro Lyons con tantas irregularidades que las dos hermanas herederas María Fátima y Mara Bechara, terminaron en prisión y desde entonces se han focalizado más en el negocio propiamente de la universidad y la influencia política.

Erasmo Zuleta en campaña con Saray Robayo

Además de la gran rentabilidad de la universidad, ésta ha sido clave para posibilitar la llegada de su nieto Erasmo Zuleta Bechara –hijo de Mara- al Congreso, curul que le cedió a su prima Saray Elena Robayo Bechara quien llegó como representante a la Cámara por el departamento en representación del partido de la U para lanzarse a la gobernación de Córdoba. Logró su aspiración el pasado 29de octubre respaldado por una coalición de varios partidos y movimiento con los que obtuvo más de 430 mil votos, el poder del clan.

Carlos Moreno de Caro y sus títulos flash en la Corporación universitaria de Colombia

La Corporación universitaria de Colombia que Carlos Moreno de Caro fundó en los 90 fue su plataforma para escalar en la política a la par y engrosar su patrimonio personal. Con su recién fundado movimiento Dejen Jugar al Moreno llegó al senado en 1998 pero fue una victoria agridulce, pues en medio de la campaña electoral el Ministerio de Educación le cerró la universidad por malos manejos y fallas en los procesos académicos.

Sin embargo, la política seguía seduciéndolo y en el año 2000 renunció a su curul para buscar por tercera vez la Alcaldía, aunque terminó de concejal, donde permaneció solo cuatro meses. En el 2002 repitió senado. Se hizo conocer por sus puestas en escena en su “lucha contra las ratas”. Una vez soltó mariposas y hasta llevó alacranes para compararlos con sus colegas. Uno de estos venenosos animales terminó aplastado bajo la suela de un zapato cuando quiso entregárselo en mayo de 2004 al senador liberal y periodista ya fallecido Édgar Artunduaga, quien se oponía a la reelección de Álvaro Uribe, la cual Moreno de Caro defendía con furia.

Carlos Moreno de Caro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

La lealtad al presidente Uribe fue bien recompensada después de 2006 cuando salió del Congreso. En 2007 Uribe lo nombró embajador en Sudáfrica, pero en 2008 lo tuvo que abandonar en medio de versiones de ‘paras’ reinsertados, que contaban cómo los exjefes paramilitares ‘Gordolindo’ y Ernesto Báez financiaron su campaña al Senado de 2006. Sin embargo, las acusaciones contra Moreno de Caro no prosperaron.

Su apresurado regreso al país en el 2008 significó también la retoma de su proyecto universitario de la mano de sus hermanos Isaac –también exconcejal por el mismo movimiento– y Marco Antonio.

En junio de 2010, trece años después de haber sido cerrada su universidad que dejó a muchos estudiantes en el limbo académico porque lo estudiado allí no fue válido, el polémico ingeniero costeño reabrió las puertas de la Institución Universitaria de Colombia.

Allí manda junto a sus dos hermanos con una fórmula de éxito que son la obtención de títulos universitarios flash que otorga en solo 3 años de cumplir con alguno de los 18 programas académicos que dicta en las nueve sedes que tiene en casas patrimoniales del barrio La Merced de Bogotá. respetar las normas de protección de patrimonio arquitectónico. Supera los 1500 estudiantes y no tiene meta distinta a la de crecer.

Los Noguera y la poderosa Universidad Sergio Arboleda

Los años de gloria de esta Universidad conservadora desde su fundación fueron en el gobierno de su egresado Iván Duque quien además logró que su compañero de estudios de derecho Francisco Barbosa llegara la Fiscalía General de la Nación. Fueron muchos los egresados que tuvieron poder, sin olvidar a Ernesto Lucena, hijastro del exrector Rodrigo Noguera, quien lideró la creación del Ministerio del deporte.

Todo esto es asunto del pasado, así como la rectoría de Rodrigo Noguera Calderón que ejerció por veinte años, desde el 2003 hasta el año pasado.

Sucedió a su padre, Rodrigo Noguera Laborde fundador de la Universidad Sergio Arboleda junto al político conservador Álvaro Gómez Hurtado, como heredero natural. Aunque es una fundación sin ánimo de lucro opera como una entidad privada que le ha proporcionado muchos beneficios económicos a la familia. Todos sus hermanos, que fueron cinco, dos ya fallecidos, trabajan o trabajaron en la Universidad, y de igual forma la mayoría de sus sobrinos tienen altos cargos en la misma.

Rodrigo Noguera siendo condecorado por Álvaro Uribe

Su sede principal se encuentra en Bogotá y cuenta con sedes en Santa Marta, Barranquilla y Madrid, España y sigue siendo el centro de pensamiento del grupo político que ha liderado Álvaro Uribe quien condecoró con honores a Noguera Calderón.