Cinco tragedias que han enlutado la farándula nacional: estrellas que murieron demasiado pronto

Con el fallecimiento de Jhon Freddy Martínez en un accidente automovilístico que enluta al país, se recuerdan otros cuatro casos igualmente dolorosos

El sábado 8 de noviembre, un accidente de tránsito en Piedecuesta, Santander, terminó con la vida del actor y gestor cultural Jhon Freddy Martínez, de 39 años. La motocicleta que conducía chocó de frente con una camioneta en el sector Los Troncos. Fue trasladado a la Clínica de Piedecuesta, pero murió minutos después por la gravedad de sus heridas.

Martínez era un rostro familiar en el arte santandereano. Participó en la televisión local como La Pequeña Manhattan, Ni un paso atrás del Canal TRO y en obras teatrales como La Dalia Negra y Lío de pantalones. Su dedicación al teatro y su labor como formador dejaron una huella profunda en la escena cultural regional.

Otras tragedias que marcaron la televisión en Colombia

La muerte de Jhon Freddy Martínez se suma a una lista de actores y actrices colombianos cuya vida se apagó inesperadamente.

Lina Marulanda

El 22 de abril de 2010, la presentadora y actriz Lina Marulanda, de 29 años, cayó desde el sexto piso de su apartamento en el norte de Bogotá. Su muerte fue catalogada como un suicidio. Reconocida por su paso por Betty, la fea, atravesaba un periodo de profunda depresión. “Tenía todo, pero su corazón estaba vacío”, recordó su amigo Iván Lalinde.

Adriana Campos

El 3 de noviembre de 2015, la actriz Adriana Campos y su pareja Carlos Rincón murieron al caer su vehículo al río Cauca, luego de que el conductor sufriera un microsueño. Campos, recordada por Vecinos y Padres e hijos, tenía 36 años y era una de las intérpretes más queridas del país.

Liliana Lozano

En enero de 2009, la actriz y exreina Liliana Lozano, reconocida por Pasión de Gavilanes y La Dama de Troya, fue asesinada junto a Fabio Vargas, hermano del narcotraficante Leonidas Vargas. El hecho ocurrió en una finca del Valle del Cauca y estremeció a la televisión nacional.

Karem Escobar

A los 17 años, la actriz Karem Escobar, quien había aparecido en Mujeres al Límite, murió en 2015 en un accidente automovilístico en la Avenida de las Américas, en Bogotá. La camioneta en la que viajaba se volcó, y la joven fue expulsada del vehículo por el impacto.

