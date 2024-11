- Cinco nuevas hamburguesas artesanales que debe probar en Bogotá

De regreso a Bogotá, he aquí un resumen de lo que más me impactó en cuanto a hamburguesas artesanales rolas, dignas de recomendar. Este es el top 5

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

noviembre 12, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Nostálgico y alegre tuve que pasar de nuevo unos días en mi ciudad, en la capital del país, y por supuesto quise actualizarme gastronómicamente en alguna medida, para probar y visitar lugares nuevos que ofrecieran hamburguesas novedosas que llenaran mis expectativas. Como Bogotá es tan grande, inicialmente fui por los lados de Chapinero y Galerías, donde me encontré restaurantes muy buenos. Aquí un resumen, aunque me quedé corto, de lo que más me impactó en cuanto a hamburguesas rolas, dignas de recomendar.

..Publicidad..

BOTERO BURGERS

Andrés Nieto Botero es mi amigo, y tenía una deuda con él porque por vivir ya fuera de la capital no había podido visitar su negocio que lleva pocos años pero que ha crecido gracias a su tenacidad, a sus buenas ideas en la cocina, a la ayuda de la, ahora su esposa, que es mano derecha e importante en este emprendimiento que lucha por ser una de las mejores hamburguesas de Bogotá. Acudí a esa cita pendiente en el barrio San Felipe, me reencontré con el chef (ahora maduro y de pelo corto), conocí a su familia, y por supuesto tuve el privilegio de por fin probar sus preparaciones de las que tanto me había comentado telefónicamente. Se desvivieron en atenciones y casi me mandan rodando para el hotel pues tuve la posibilidad de probar varias cosas, entre ellas una entrada de mazorquitas dulces y fritas en tiras, con salsa de queso, limón y paprika. También una hamburguesa maravillosa bautizada para participar en el Burger Master de 2022 como "Encanto" que tiene como ingredientes una carne de 130 gramos entre res y chorizo santarosano, quesillo de hoja del Huila, queso crema con trozos de tocineta crocante, chutney de bocadillo (si señores, bocadillo, y funciona perfecto), vinagre del pacífico, lechuga y pan brioché. Eso que les acabo de escribir anteriormente es de esas cosas novedosas y únicas que se prueban en un solo sitio y pocas veces en la vida ¡no entiendo como no se llevaron ese Burger Master ese año! ¡es muy buena hamburguesa!.

...Publicidad...

Ya después de derrochar amor por la hamburguesa "Encanto" paso a hacer otro par de recomendaciones para los que de pronto no son amantes de combinar sabores de dulce con sal; la "burger gordita" es otra de las buenas opciones que se pueden pedir en Botero Burgers. Una carne grande de 260 gramos de fina res, una doble tocineta a la plancha, doble queso cheddar, roastbeef en salsa Jack Daniels de canela y pan brioche. También está la participante de 2024 en Burger Master y se llama "Carmentea" (un homenaje al asado colombiano que lleva gaucamole fresco ahumado, carne oreada a la llanera, mazorca desgranada, queso pera, pan brioché, salsa de maíz peto de Popayán y 130 gramos de carne blend de res)de la hamburguesería que también tiene sedes en otros barrios de Bogotá.

....Publicidad....

DIRECCIONES: Chicó carrera 13A No 96-65

San Felipe calle 74 No 22- 14

Modelia carrera 75 No 25b 27

INSTAGRAM: @boteroburgers

DON FILOMÓN HAMBURGUESERÍA

En el corazón de chapinero, una cuadra abajo del Carulla de la 63 y arribita de la tradicional iglesia de Lourdes se encuentra este buen sitio que me impactó entre otras cosas por sus coloridas instalaciones, su muy buena atención por partes de todos sus empleados, sus excelentes productos en la carta y su concepto que se asemeja como al vecino bonachón dueño de la tienda de sector tradicional de Bogotá. Mientras ingresaba a las instalaciones se podía escuchar música guapachosa de barrio popular como Pastor López, Rodolfo Aicardi, La Billos, etc, que hacía aún más agradable mi experiencia.

Al consultar el menú, y aunque se que iba era por hamburguesas, no me pude resistir a las famosas entradas de empanadas de caldo de costilla, una receta original del dueño (que no es chef pero tiene unas ideas maravillosas) al que, como buen bogotano, le encanta este desayuno tradicional de la capital, ahora resumida y con bastante éxito en un frito que venden con bastante éxito. Si saben a lo que dicen y se agotan todos los días; pero ya entrando en materia, me deje asesorar con el tema de las hamburguesas pidiendo "la mela caramela", uno de las opciones de la carta que lleva 125 gramos de carne , queso costeño asado, mermelada de tocineta y mayosiracha. Eso sin contar con que el pan es suave, no se desbarata al morder y se incorpora a los demás ingredientes con bastante aceptación.

Muy a gusto me sentí en este sitio, tanto que volví después por otra entrada que me llamó la atención y que se llamaban "papas emberracadas" (papas criollas acompañadas de chorizo de calidad y bañadas en salsa berraca) y también me comí una hamburguesa Filomón de la casa con carne de res, queso americano, pollo en salsa BBQ de Cola & Pola, plátano maduro, tocineta, queso costeño y cebolla.

¡Y no les cuento más pero aquí les dejo el Instagram y las coordenadas para que chismoseen y se animen a ir!

DIRECCIÓN: carrera 8 No 63-31

INSTAGRAM: @donfilomon

FRENCHEESE BURGER

¡Que buen sitio de hamburguesas tiene ahora el barrio Galerías de Bogotá! Mi hijo tenía razón cuando me dijo que teníamos que ir a este lugar, que se ha vuelto uno de sus preferidos a la hora de comer hamburguesas, y eso que él no es vecino del sector, pero cuando puede se pega el viaje solo para comer hamburguesa en Frencheese Burger. Su nombre tiene origen a la unión de dos palabras (Francia y queso en inglés) al querer tener de referencia el país en el que estudió el dueño y su gusto particular por ese producto. El chef Guillermo Coral funda la marca en agosto de 2018, junto con su esposa y después de regresar de capacitarse en Francia, crean un sitio de hamburguesas, pertenenciente al ramo de las comidas rápidas pero con recetas e ingredientes de alta cocina. Actualmente tienen 9 hamburguesas en el menú pero también ofrecen a los comensales sanduches de pollo, vegetariano de falafel, papas especiales, perros calientes y próximamente mazorcadas.

La estrella de la casa es la hamburguesa "maple cheese burger", una preparación que se hace con ingredientes como 125 gramos de carne de res, queso americano, sour cream, trozos de tocineta en reducción de miel de maple, vinagre balsámico y sidra, hashbrown apanado, pepinillos, lechuga, tomate, pan de la casa y salsa frencheese. Otra de las novedades igualmente deliciosas es la hamburguesa french máster que está inspirada en el horneado nariñense, rescatando una receta muy tradicional de la ciudad de Ipiales. El cerdo es cocido por 8 horas en sus jugos haciéndolo muy tierno y de un gran sabor que es lo que caracteriza este producto. Otros ingredientes de la hamburguesa son 125 gramos de carne de res, queso americano, cebolla dulce con trozos de tocineta, salsa de maní, pan de la casa y salsa frencheese. Aquí entre nos, el perro french dog también vale la pena probarlo.

El toque diferencial de esta marca definitivamente es el pan, receta original del chef, horneado en casa, y la salsa frencheese que es la más pedida por los clientes que frecuentan el sitio. Me llamaron la atención los precios super competitivos que tienen respecto a la excelente calidad que manejan. Preguntándole a uno de los empleados, me dicen que lo pueden hacer gracias a que el 90% de los ingredientes los fabrican ellos mismos, apoyando de paso a pequeños productores colombianos.

DIRECCIÓN: calle 51 No 22-55

INSTAGRAM: @frencheeseburger

BURGER TOWN

Un peso pesado de las hamburguesas artesanales en Bogotá y que lamento no haber conocido antes por mi ausencia en la capital del país; sin desmeritar a sus compañeras en este listado, que agradable sorpresa me llevé cuando pegué el primer mordisco a una de sus hamburguesas. Por algo ganaron el Burger Master en 2023 y repitieron como finalistas en el presente año. Instalaciones sobrias, agradables, en donde se puede pasar toda una tarde hablando de decisiones importantes o simplemente viendo el partido de fútbol de la fecha con el ser querido, con la familia o con los amigos. Destaco también la buena capacitación que tiene todo el personal para atenderlo a uno de la mejor manera y sin distinciones de ningún tipo, se nota que le han trabajado mucho al tema de servicio al cliente. Empecemos a describir su carta por la flamante ganadora del concurso de Tulio el año inmediatamente anterior; con orgullo presentan la "sexy town", una receta con mermelada de tomate cherry en reducción de vino tinto, crujientes, queso asado, tocineta crocante, rúgula fresca y mayonesa de la casa ¡una verdadera maravilla hecha hamburguesa!

En promedio 15 hamburguesas, 8 perros calientes, 6 cortes finos de carne, alitas en varios tamaños, cantidades y presentaciones, un par de menús infantiles y muy pero muy buenas bebidas con y sin alcohol para acompañar. Otra hamburguesa que vale la pena destacar es la "lucky town", (reducción de pimentones ahumados en whisky Jameson, queso Philadelphia, crocantes de arracacha, rúgula, tocineta ahumada, mayonesa alioli de perejil y cebollín, pan pretzel y carne premium). Recomendadas entradas como los cascos gauchos (papas artesanales en cascos con trozos de queso asado y chorizo argentino, bañados en chimichurri) y las mazorquitas crispy (mazorca tierna con cebolla crispy, queso crema y salsa miel mostaza)

DIRECCIONES: Carrera 10 No 27- 61 local 11 Centro Internacional

Centro Comercial El Edén local 3066

Calle 99 No 12- 17

Calle 134 No 9- 68

Calle 26 No 69- 63 local 109

INSTAGRAM: @burger_town

EL CEBOLLERO

Vi nacer este lugar cuando era taxista por allá en 2011 creo; un pasajero me los recomendó cuando se ubicaban en el norte de Bogotá por tener unos perros calientes artesanales que hasta ese momento, nadie se había atrevido a preparar, con pan tipo casero, salchichas hechas por ellos mismos de manera manual, encurtidos para acompañar, unos chips de arracacha campeones y en general un concepto muy bonito en donde le compran directamente a pequeños proveedores que tienen ingredientes que normalmente no se usan en un perro o hamburguesa, pero que han sido exitosos en el restaurante El Cebollero, actualmente ubicado en el sector de Chapinero Alto.

Pero como les fue también, vieron la necesidad hace unos años de incluir hamburguesas en su menú, con igual dedicación e innovación, tanto así que han estado cerca de ganar el Burguer Máster en varias ocasiones. Una de esas hamburguesas es la "Petronia", la cual tiene como ingredientes carne de res, un BBQ de lulo delicioso, salsa magic de la casa, chips crocantes de plátano verde, tocineta y queso en un pan brioché delicioso.

Mi acompañante se pidió una hamburguesa Cajicá que tenía como ingredientes principales carne de morrillo y bola de res, guacamole, refrito de fríjoles, hogao, queso cheddar, tocineta y pan brioché. No se cual de las dos me gustó más, realmente los dueños de este negocio siempre sorprenden con su buena cocina.

Existe hasta una opción vegetariana llamada Cachipay (orellanas y caraotas, ají amarillo, chips de remolacha, pepino cohombro y cogollo europeo en un pan de papa) y otra de las joyas de la casa es la hamburguesa "perrenque social club" (carne artesanal de res, mayo de pimentones morroneados, jalea de guayaba agria, maíz crocante, maní, tocineta y queso amarillo).

Recomendación final, pidan siempre para acompañar la limonada de panela del lugar, o una buena cerveza artesanal porque pegan muy bien con lo salado.

DIRECCIÓN: calle 58 No 3a 17

INSTAGRAM: @el_cebollero