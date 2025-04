"Chepa" el carnicero de Rionegro que se volvió un personaje típico de la idiosincrasia antioqueña

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

Tuve la oportunidad de conocer, en el municipio que le llaman, la "Cuna de la libertad", apelativo que se debe a su importante papel, en el proceso de independencia de Colombia, durante el siglo XIX, al municipio de Rionegro, Antioquia, Colombia, y a uno de sus personajes típicos.

En una de las principales calles, sentado en una silla blanca, marca Rimax, me detuve para observar y hablar brevemente, con Luis Iván Restrepo Ospina, conocido en su personaje típico de [Chepa], ciudadano que después de ser carnicero, hoy es conocido con gran admiración y respeto, como el gran personaje típico Rionegrero antioqueño, colombiano, de la región del oriente, y quien aclara: "No todos los seres humanos que padecen alguna enfermedad mental o deformidad física, que andan deambulando en las calles de los pueblos, son personajes típicos".

Al tener en cuenta la aclaración de Luis Iván, entramos en confianza y le referí: Para mí, un personaje típico, ya sea de cualquier pueblo, o región, tiene una connotación que logra untar en el imaginario de los moradores y visitantes, por sus rasgos, expresiones de vocablo populares y acciones sobresalientes, con algún impacto ante las miradas de sus habitantes o forasteros.

Con finalidad de saber un poco más de este personaje típico, que encontré con gran admiración, le pregunté:

J.E. Señor Luis Iván Restrepo Ospina, me puede decir usted, acerca de, ¿cómo empezó a vivir su personaje típico?

L.I. Responde: Antes era carnicero por 40 años, y cuando ya se dieron cuenta de que era el personaje típico del pueblo de Rionegro, tuve que dejar la carnicería, y la Alcaldía me cogió y creo que, pasada la fiesta de Pascua, viene la ayuda por primera vez, en tantos años.

Para descubrir la edad y la forma de cómo nació la creación del personaje típico, le dije a Restrepo Ospina:

Señor Luis Iván, ¿Qué edad tiene su personaje típico y con cuáles herramientas recrea el personaje?

L.I. Dice: Tengo 50 con 10 más, 5 años, más 4 años más, y no me cambio por un bobo y vea como estoy, me acuesto temprano, unas veces a las 6:00 pm, otras veces a las 8:00 pm ya estoy acostado.

Cuando voy a la ciudad Cartagenera, me visto de Pirata, porque allá está la muralla y, me encuentro con el personaje de allá, que ya me conocen, vienen entonces turistas y dicen, vea tomen, tomen, y de esa forma parto la marrana, porque es que, uno ir a Cartagena vestido de pirata, de barba roja, esa es la impresión de todo el mundo y esto es importante porque muchas veces, me ponen de jurado para elegir la reina de belleza.

Y continúa Luis Iván, dando a conocer las herramientas con las que recrea su personaje típico: Tengo 400 trajes de Europa, que me han regalado, con todas las banderas del mundo, tengo 30 trajes de Semana Santa y de todos los batallones de Rionegro que son como 11 batallones, tengo 100 trajes militares, con armas que me regaló el ejército, porque eso de personaje típico no lo hace ninguno, a mí me gusta eso de ser personaje típico, desde que tenía la edad de 20 años, soy el personaje de Rionegro Santiago de Armas del Valle de San Nicolás, mi nombre es Luis Iván Restrepo Ospina, más conocido como Chepa.

Cuando le pregunto a Restrepo Ospina, ¿por qué lo de Chepa?

L.I. Responde: Lo de Chepa es porque en la casa había una viejita que se llamaba Chepa, entonces nosotros la recogimos de la calle y la llevamos para la casa, con nosotros trabajó en la casa 70 años, la quisimos mucho, entonces mi mamá le ordenó hacer un mandado a la tienda, y así fue la única manera que le sacamos la cédula de ciudadanía, y así se llamaba Chepa, luego al pasar los años la llevamos para el asilo de Rionegro y salió el nombre de Chepa. Llevo 50 años recreando y desempeñando el personaje de Chepa, nacido y criado aquí en Rionegro, me gustó mucho esto lo del personaje típico y ser distinto a todo el mundo y a los demás.

Lo de ser distinto a todo el mundo y a los demás, Restrepo Ospina aclara: "Ser distinto a los demás, me refiero como si, Yo me pongo un pantalón, una camisa o una sudadera, ya me parezco un gamín, ya tengo que ser con los trajes, porque si no estoy con los trajes puestos, ya todo el mundo se me viene encima y me reclaman.

Cuando voy a otros municipios del oriente antioqueño, y me encuentro con los alcaldes y con los habitantes, todos me colaboran.

En cuanto a mis grandes anillos que llevo en mis manos, los llevo desde cuando la cárcel era aquí en Rionegro, y son hechos en pura plata, y de estos anillos ya no se hacen". Concluye Luis Iván Restrepo Ospina, más conocido como Chepa, personaje típico de Rionegro, Antioquia.

¿Logrará disfrutar en su época dorada de su existencia, Luis Iván Restrepo Ospina, recibir el reconocimiento y la remuneración anhelada, por parte de la alcaldía de Rionegro, Antioquia, como él lo expresa, por ser, el actual personaje típico de Santiago de Armas, del Valle de San Nicolás?

