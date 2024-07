Challenger, la marca colombiana que lleva más de medio siglo llenando los hogares de electrodomésticos

Esta marca nació en Bogotá hace más de 50 años y continúa en operación. No sólo ha logrado posicionarse en el país, sino también en otras naciones América Latina

.Publicidad.

No son muchas las empresas 100% colombianas que han llegado a los 30, 40 e incluso más, pues consolidarse en la industria siempre ha representado un reto que muchos no logran superar. Sin embargo, existen grandes representantes como es el caso de CHALLENGER, una compañía de electrodomésticos creada de una pasión que se convirtió en toda una industria y una marca posicionada no solo en el país, sino en toda la región.

CHALLENGER: Un viaje desde un taller de radios hasta el reconocimiento internacional en electrodomésticos

La historia de esta marca se remonta a la Bogotá de 1966, cuando un hombre llamado Luis Mayorga Avellaneda impulsado por su pasión por la electrónica, abrió las puertas de INELSO LTDA. (Industria Electrónica del Sonido), un pequeño taller en el que ensamblaba y comercializaba radios, tocadiscos portátiles, radios de sobre mesa y radiolas marca NEC.

..Publicidad..

Pero con el pasó del tiempo, una clientela ya establecida y el sueño de seguir expandiendo, una década después, en 1976 se construyó la planta de producción de maderas, metalmecánica y electrodomésticos. Tres años más tarde, se inició la fabricación de equipos de sonorización profesional.

...Publicidad...

| Vea también: El checo que creó Bulova, la marca que hizo de los relojes una joya de lujo en el mundo

....Publicidad....

Para 1990, diseñaron una nueva planta bajo la razón social UNILEMH LTDA, con más de 36.000 m2, que sería su dese principal. Cuatro años después, abrieron una planta adicional para incursionar en la línea de refrigeración; construyeron una nueva fabrica para la producción de refrigeradores de uso domésticos y comercial.

En el año 2000, en la apertura del nuevo milenio, se fusionaron las empresas INELSO y UNILEMH para darle pasó a lo que conocemos hoy en día como CHALLENGER.

Actualmente, CHALLENGER cuenta con cuatro plantas de producción; en la planta de refrigeración producen neveras, minibares y refrigeradores; en la de gasodomésticos producen estufas, campanas de extracción, hornos y calentadores de agua; también cuentan con una fabrica de muebles en madera para el hogar y oficina; a su vez, cuentan con la planta de mayor tradición de ensamble de televisores en Colombia.

Por otro lado, cuentan con una planta de tratamiento de agua para que su crecimiento sea sostenible y así hacer un uso eficiente del recurso hídrico. De igual forma, en la planta de refrigeración cuentan con paneles solares que les ayuda a gestionar mejor el uso de la energía y reducir la huella de carbono.

Desde el 2010, cuenta con la Fundación CHALLNGER con la cual buscan contribuir con el desarrollo social, económico y cultural de niños, niñas, adolescentes, jóvenes (NNAJ) y sus familias en contextos vulnerables en Bogotá.

Esta es una de las pocas marcas 100% colombianas que han logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del país, sino que también ha expandido su presencia a nivel internacional, exportando a varios países de América Latina, incluyendo Perú, Ecuador, Costa Rica y Venezuela.

Solo en el año de la pandemia, según datos de Euromonitor, Challenger se quedó en el 9,7% del mercado, superando a las extranjeras Samsung (9%) y Whirlpool (7,3).

| Le puede interesar: