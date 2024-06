Cese al fuego en la guerra en Gaza: se abre una luz de esperanza

En las últimas horas se hizo público por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el texto adopatado que habla sobre el cese al fuego en Gaza. En el texto dice que Israel ya acepeto la propuesta y asi mismo pide a Hamás que que también lo acepten. Además el texto le pide a ambas partes que todos los términos que ahí aparecen sean acogidos de forma inmediata, sin largas y sin condiciones.

La votación para la aprobación del texto que acoge favorablemente la propuesta del alto al fuego entre Hamás e Israel fue de 14 votos a favor y cero en contra. Rusia se abstuvo.

El plan del alto al fuego consiste de tres fases, se resalta que el texto fue promovido por el gobierno de Estados Unidos. Aunque Hamás no se ha pronunciado al respecto del texto, sin embargo en un principio, establecieron que ven la propuesta con buenos ojos.

Nate Evans, quien se desempeña como el portavoz de EEUU antes las Naciones Unidas, dijo que además de que el acuerdo permite dejar el combate a un lado, se promueve la liberación de rehenes y el aumento inmediato de ayuda humanitaria.

The Security Council must insist that Hamas accept the deal. Council members should not let the opportunity pass by – and speak with one voice in support of this deal. https://t.co/aXaodUa2vM