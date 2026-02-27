VIDEO. Puntos de vista. En la consulta de Invamer, Cepeda disparado y De La Espriella quieto. Lo dije primero que los demás politólogos. Cepeda es un peligro porque Cepeda es un doctrinario y Petro es un populista. Entonces Cepeda le mete acelerador a las reformas y empieza a tocar sectores vitales de la economía colombiana de capitalistas. Empieza con el agro, porque es más fácil. El que tenga más de 1000 hectáreas de tierra que no estén dedicadas a la agroindustria, podrá ser expropiado previo avalúo de los funcionarios de Incoder o del Instituto de Tierra y se pagarán con bonos agrarios redimibles a 30 años. Imagínese, se las quita. Él es capaz de hacer eso,

Entonces, es un mamerto que llamábamos nosotros que era seguidor del Partido Comunista soviético- Yo pienso que la cosa no está fácil. Pienso que el Pacto Histórico puede aumentar algunos renglones en Senado y Cámara, sobre todo en Senado, y pienso que es asombroso que Petro esté subiendo. Es que subir el salario mínimo de esa manera fue el acto de populista y le salió porque ahora qué va a hacer Consejo de Estado Tumbarlo, imaginen las manifestaciones frente del Consejo de Estado, 5 meses que faltan.

Entonces, yo creo que la situación está muy compleja Petro está acorralado por Estados Unidos porque Petro está en la Lista Clinton. Él hizo unas promesas a Estados Unidos, unas de las cuales cumple a medias como esa lucha contra el narcotráfico y esa no la cumple, ni la ha cumplido, porque ellos mandan aquí. Esto es un narcoestado hace muchos años.

A Petro le quedan 5 meses para sobreaguar y dejar seguir gobernando en cuerpo ajeno con Cepeda. Pero repito, Cepeda va mucho más allá que Petro. Petro no es de izquierda, es populista. Cepeda es de izquierda. Y de otro lado, ya quedan 5 meses. Ya es el estriptis total de Petro. Él nunca ha tenido vergüenza de nada. Pero ahora sí, pues vamos a ver cosas asombrosas. Un gabinete lleno de gente mediocre, que ni se conocen. A duras penas los conocen en la casa. Entonces, ya está gastando dinero y tomando medidas muy delicadas. El aparato judicial nuestro, yo no creo en él, nunca he creído y ahora menos. Entonces, aquí, ¿quién lo para? Difícil, difícil la situación.

