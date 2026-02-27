Las2orillas.co: Historias, voces y noticias de Colombia

Opinión

Cepeda disparado y De La Espriella quieto

ByGilberto Tobón Sanín

Feb 27, 2026

Cepeda es un peligro. Es un doctrinario. Va mucho más allá de Petro. Petro no es de izquierda, es populista. Cepeda es de izquierda

VIDEO. Puntos de vista. En la consulta de Invamer, Cepeda disparado y De La Espriella quieto. Lo dije primero que los demás politólogos. Cepeda es un peligro porque Cepeda es un doctrinario y Petro es un populista. Entonces Cepeda le mete acelerador a las reformas y empieza a tocar sectores vitales de la economía colombiana de capitalistas. Empieza con el agro, porque es más fácil. El que tenga más de 1000 hectáreas de tierra que no estén dedicadas a la agroindustria, podrá ser expropiado previo avalúo de los funcionarios de Incoder o del Instituto de Tierra y se pagarán con bonos agrarios redimibles a 30 años. Imagínese, se las quita. Él es capaz de hacer eso,

Entonces, es un mamerto que llamábamos nosotros que era seguidor del Partido Comunista soviético- Yo pienso que la cosa no está fácil. Pienso que el Pacto Histórico puede aumentar algunos renglones en Senado y Cámara, sobre todo en Senado, y pienso que es asombroso que Petro esté subiendo. Es que subir el salario mínimo de esa manera fue el acto de populista y le salió porque ahora qué va a hacer Consejo de Estado Tumbarlo, imaginen las manifestaciones frente del Consejo de Estado, 5 meses que faltan.

 Entonces, yo creo que la situación está muy compleja Petro está acorralado por Estados Unidos porque Petro está en la Lista Clinton. Él hizo unas promesas a Estados Unidos, unas de las cuales cumple a medias como esa lucha contra el narcotráfico y esa no la cumple, ni la ha cumplido, porque ellos mandan aquí. Esto es un narcoestado hace muchos años.

A Petro le quedan 5 meses para sobreaguar y dejar seguir gobernando en cuerpo ajeno con Cepeda. Pero repito, Cepeda va mucho más allá que Petro. Petro no es de izquierda, es populista. Cepeda es de izquierda. Y de otro lado, ya quedan 5 meses. Ya es el estriptis total de Petro. Él nunca ha tenido vergüenza de nada. Pero ahora sí, pues vamos a ver cosas asombrosas. Un gabinete lleno de gente mediocre, que ni se conocen. A duras penas  los conocen en la casa. Entonces, ya está gastando dinero y tomando medidas muy delicadas. El aparato judicial nuestro, yo no creo en él, nunca he creído y ahora menos. Entonces, aquí, ¿quién lo para? Difícil, difícil la situación.

