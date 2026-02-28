Tina Modotti, la fotógrafa mexicana que imprimió la pasión de sus amores

Frida Kahlo y Tina Medotti, dos gigantes del panorama artístico de México

Hace poco releí un bello libro escrito por Renata Durán sobre Mujeres Inolvidables en donde recorre vidas valientes, entre otras, la de la fotógrafa italiana Tina Modotti (1896 -1942) que, se reconoce como mexicana. Esta semi olvidada artista es uno de los hitos de la fotografía moderna, que nos recuerda el extenso y completo libro de Elena Ponitovska: Tinísima. Ya en el recorrido por su trabajo, observamos que el colombiano Leo Matiz no hizo sino emularla.

Nació en 1896 en Udine, una provincia en el norte de Italia y murió en su México lindo en 1942 de un ataque al corazón en un taxi la conducía a su casa. -Hay quienes creen que fue asesinada- A los 17 años emigró junto con su familia a los Estados Unidos. Trabajó en Hollywood y en 1921, conoció al padre de la fotografía moderna, Edward Weston con quien vivió en México y quien le enseñó a manejar la cámara y sus técnicas.

La intensidad de su activismo político

Su actividad fotográfica está impregnada por la misma forma intensa cómo vivió sus amores, sus creencias políticas y sociales, y su actividad proselitista. Por otro lado, sus trabajos como creadora nos muestra investigaciones sobre la forma, el encuadre, las luces, las sombras, la composición.

Las luces, las sombras, la composición

Tina Modotti dejó series que nos muestran la capacidad sensible de captar mundos poéticos en un desnudo o una flor en primer plano, en la rigurosa geometría de un contexto urbano, capta la luz de un rayo mexicano que ilumina a una naturaleza muerta, retrata en casi abstracto el mundo de las masas o, nos muestra a los protagonistas del movimiento muralista mexicano de los años 30. A todo ellos, que fueron sus amigos, los retrató pintando sus paredes tantas veces, que es la fotógrafa de la corriente del Muralismo mexicano.

Los lugares y los personajes anónimos bajo en lente de Medotti





Su criterio estético lo aplica a lugares, a objetos cotidianos, a personajes anónimos a los que dignifica y exalta mientras resume la estética moderna en la fotografía de su época junto con Johan Hagamayer y Manuel Álvarez Bravo.

El interior del alma mexicana





Son un acierto los planos donde la cámara se acerca al sujeto fotografiado como si quisiera conocer en el interior, la esencia. Porque hay que amar, hay que querer aquello que se capta para que las imágenes transmitan emociones.Su vida cambió de rumbo en 1929 cuando junto a ella, asesinaron en las calles de cuidad de México a su entonces compañero, el comunista cubano Julio Antonio Mella y, según nos cuenta Pablo Neruda, en 1930, renunció a la fotografía mientras arrojó su cámara Graflez al río en Moscú. Se perdió de exilio mientras realizaba una inútil militancia política stalinista. Tina Modotti murió dos veces.

Versión de "Mujeres valientes"

