Cartagena recibe por primera vez a los científicos y clínicos de imágenes de mayor renombre mundial

Cartagena será la sede de la vigésima edición del Simposio Internacional de Imágenes Biomedicas que organizan en conjunto la Sociedad de Procesamiento de Señales y la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología ambas hacen parte del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) es la sociedad técnico-profesional más grande y prestigiosa del mundo, dedicada a promover y divulgar los avances científicos en las áreas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Energética, Informática y afines.

Para su aniversario número 20 este importante simposio se realizará del 18 al 21 de Abril de 2023 y tendrá lugar por primera vez en América Latina, y además contará con cinco charlas principales presentadas por científicos y clínicos de imágenes de renombre mundial: Yakeel Quirov, Lena Maier-Hein, Samni Koyejo y Vasilis Ntziachristos.

La organización del simposio quiere ofrecer becas y beneficios del 50% de descuento en el valor total de la inscripción al evento; para todos los colombianos de areas de imagenes medicas, inteligencia artificial, tecnologia para la salud interesados en asistir al simposio, deben enviar una carta intención solicitando el beneficio y manifestando su interes en participar en el simpsio al correo [email protected]

Acerca de los científicos y clínicos de imágenes de renombre mundial:

YAKEEL QUIROZ

Colombiana, docente en los departamentos de Psiquiatría y Neurología de la facultad de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts (MGH) en Boston. Es directora del Laboratorio de Neuroimagen de Demencia Familiar del Hospital General de Massachusetts (MGH) y del Programa Multicultural de Prevención del Alzheimer - MAPP. Obtuvo su maestría en Neurociencia cognitiva y su doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Boston. La Dra. Quiroz también se desempeña como Director del Centro de Evaluación e Investigación Multicultural (MARC) del MGH y de los programas de capacitación posdoctoral y predoctoral del MGH en Neuropsicología Multicultural. En su tiempo libre le gusta pasar el tiempo con su familia y amigos, viajar a nuevos lugares y escuchar música.

LENA MAIER HEIN

Alemana, docente en la Universidad de Heidelberg (Alemania) y directora general del Centro Nacional de Enfermedades Tumorales (NCT) de Heidelberg. Es jefe de la división de Sistemas Médicos Inteligentes del Centro Alemán de Investigaciones del Cancer (IMSY) y directora general del programa transversal "Ciencia de datos y oncología digital". Su investigación se concentra en el análisis de imágenes biomédicas basado en el aprendizaje automático con un enfoque específico en la ciencia de datos quirúrgicos, la biofotónica computacional y la validación de algoritmos de aprendizaje automático. Lena Maier - Hein es miembro del consejo editorial de las revistas Nature Scientific Data, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence an Medical Image Analysis.

Durante su carrera académica, ha sido distinguida con varios premios científicos, incluido el Premio Heinz Maier Leibnitz 2013 de la Fundación Alemana de Investigación (DFG) y el Premio de la Academia Berlín - Brandenburgo 2017/18.

SANMI KOYEJO

Docente asistente en el departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford y durante un tiempo hace parte del equipo Brain de Google. Los intereses de investigación de Koyejo están en el desarrollo de los principios y la práctica del aprendizaje automático confiable, centrándose en las aplicaciones a la neurociencia y la atención médica. Ha recibido varios premios, incluido un premio al mejor artículo de la conferencia sobre incertidumbre en inteligencia artificial (UAI), un premio Skip Ellis Early Career, una beca Sloan, un premio NSF CAREER, una beca Kavli, una carrera temprana IJCAI Spotlight y un premio de aprendiz de la Organización para el Mapeo del Cerebro Humano (OHBM).

VASILIS NTZIACHRISTOS

Es profesor de Medicina, Profesor de Ingeniería Eléctrica y Director de la Cátedra de Imágenes Biológicas (CBI) en la Universidad Técnica de Munich, Director del Instituto de Imágenes Biológicas y Médicas (IBMI) en ek Helmholtz Zentrum München y Director de Bioingeniería en la Campus pionero de Helmholtz. Ha recibido el Diploma en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la computación de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia y el M.Sc y Ph.D. Grados en Bioingeniería de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia PA. Antes de su nombramiento actual, fue profesor en la Universidad de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts.