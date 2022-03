Carta abierta a Álvaro Uribe, Federico Gutiérrez e Iván Duque

El escándalo de la Registraduría, el suceso de los encapuchados, el revuelo sobre las pensiones parecen no estar aislados. Esto dice un ciudadano a la tríada

Señores, me dirijo a ustedes como un ciudadano que coincide con los postulados que ustedes dicen defender: la propiedad privada, la libre empresa, la austeridad del Estado, etcétera. Me identifico plenamente con María Fernanda Cabal cuando con su particular desparpajo expone los pilares de su ideología.

Si no fuera una persona que se mantiene informado, créanme que me uniría a ustedes en el propósito de continuar un proyecto basado en los postulados de la derecha.

Pero mi deseo se topa de frente con los hechos que son difíciles de ocultar con mentiras y montajes:

Señor Federico Gutiérrez: en primera medida, es una realidad inocultable que su proyecto político es el mismo que el de Duque y Uribe; afirmar lo contrario es menospreciar la inteligencia del ciudadano. En ese orden de ideas, usted debería defender sin ninguna vergüenza a sus copartidarios y hacer campaña basado en los resultados de los gobiernos de derecha que ha tenido Colombia en los últimos 20 años.

Pero no lo hace. Como dice la Cabal, usted es un uribista vergonzante, que no acepta de frente el apoyo del uribismo, y las razones de tal comportamiento son claras.

Señor Iván Duque, usted tuvo la gran oportunidad de hacer un gobierno con un legado que perdure en la historia, tenía el camino expedito para demostrar que desde la derecha se puede lograr el progreso que pide a gritos nuestro país. Pero no, desaprovechó esa oportunidad y en lugar de eso se dedicó a satisfacer los oscuros deseos de su grupo íntimo, como la vez que en plena pandemia usted pretendió entregarle más de 500.000 millones de pesos a Avianca (de la cual su hermana era alta ejecutiva), bajo el chantaje de que si no se entregaba dicha ayuda, avianca iba a quebrar y se perderían miles de empleos. Finalmente, la justicia actuó y frenó semejante tramullo, nuestra platica no llegó a los bolsillos de avianca y la empresa pudo arreglárselas por su cuenta, como debe ser, porque coincido con la derecha en que a nadie hay que regalarle plata ni entregarle subsidios, ni a ricos ni tampoco a pobres.

Señor Álvaro Uribe Vélez, es muy bajo volver a acudir a la mentira, los montajes, la propaganda negra y el miedo a Petro para continuar en el poder. La mejor campaña la hubieran hecho desde un buen gobierno durante los cuatro años de su pupilo Iván Duque. ¿Será que la ciudadanía vuelve a permitir que se gobierne desastrosamente durante cuatro años y a la hora de las elecciones se pretenda borrar la memoria del electorado atacando al contrincante con mentiras y montajes descarados?

¿Cómo es posible que ustedes pretendan hacer creer que el monumental error de la Registraduría en contra del Pacto Histórico es un fraude propiciado por las mismas víctimas de dicho error?

¿Qué me dicen del montaje con encapuchados en la catedral primada, queriendo hacer creer que Petro o sus seguidores son tan pendejos de cometer semejante estupidez en plena campaña?

O cuénteme por qué tienen que desinformar y mal interpretar la propuesta de pensiones de su contrincante haciendo creer falsamente que se pretende una expropiación de los ahorros individuales, cuando ustedes y yo sabemos que el sistema de pilares que propone Petro no toca la propiedad privada de ninguna forma y ha sido aplicada en otros países capitalistas de Europa.

Con mentiras no, señores, hagan campaña con hechos o con propuestas, expongan por ejemplo el buen manejo en el área de salud pública que se le dio a la pandemia, el avance en la vacunacion en el actual gobierno.

Si son tan escasos los logros de sus copartidarios, es válido acudir a las propuestas para mejorar la vida de los colombianos, pero no continuemos con la bajesa de hacer campaña basados en meter miedo por el opositor. Ese es el camino fácil para perpetuar gobiernos mediocres, esa estrategia ya está muy desgastada y en cualquier momento les puede fallar.