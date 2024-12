Carlos Raúl Yepes se fue lanza en ristre contra el nombramiento del presidente de ISA

.Publicidad.

La turbulencia que comenzó en ISA a finales de 2023 cuando Juan Emilio Posada dejó la presidencia y obligó a la empresa de transmisión de energía a buscarle un reemplazo, no solo no ha parado, sino que incluso se acrecentó en agosto pasado cuando se conoció que el nombre elegido para llevar las riendas iba a ser el de Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM durante la Alcaldía de Daniel Quintero. Esa postulación y nombramiento se dio a pesar de que expertos tanto internos como externos se cansaron de advertir que ese no era el gerente ideal, pero la Junta Directiva hizo caso omiso a las recomendaciones y lo terminó eligiendo igualmente, aunque con polémica incluida.

Justamente, una de las personalidades que más se opuso a la llegada de Carrillo a la Presidencia de ISA fue uno de los miembros de esa Junta, el abogado Carlos Raúl Yepes, quien es conocido por haber sido presidente de Bancolombia entre 2011 y 2016 y quien entró a formar parte de ese órgano colegiado a comienzos de año tras ser nominado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en representación de EPM que tiene ese único puesto en la Junta por ser dueños del 8,82 % por ciento de las acciones de ISA.

Desde un comienzo, él se encargó de destapar presuntas irregularidades que se habrían dado durante el proceso de selección, algunas de las cuales llevaron posteriormente a que la Cámara de Comercio de Medellín decidiera suspender la designación de Carrillo como representante legal de ISA, la cual nunca había quedado en firme.

Particularmente y según consta en las actas de la Junta Directiva de ISA, Yepes dio cuenta de que Carrillo nunca estuvo entre los mejores candidatos para ocupar el puesto de acuerdo con las firmas internacionales contratadas para evaluar los perfiles, Korn Ferry y Kroll.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que su nombre se impusiera, con lo cual se habrían violado las reglas del proceso de selección

De igual manera, el abogado Carlos Raúl Yepes se encargó de responsabilizar directamente de esta situación a Ricardo Roa, a David Riaño, a Fabiola Leal, a Lucía Díaz y a Luis Ferney Moreno, los cinco miembros de la Junta Directiva que llegaron nominados por Ecopetrol, siendo Roa, el presidente de la petrolera y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. Ellos habrían desconocido las recomendaciones y habrían sido los encargados de empujar el nombre de Carrillo entre los candidatos.

Por su parte, tanto él como Camilo Zea, presidente de la Junta, Germán Arce y Juan Pablo Zárate, todos nominados por los fondos privados de pensiones y cesantías, habrían sido los encargados de tratar de frenar sin éxito el nombramiento del exgerente de EPM en ISA.

Por lo pronto, la transmisora de energía, que además tiene negocios de vías y de telecomunicaciones, se encuentra en un limbo y cerca de completar cuatro meses sin una cara visible que pueda firmar y tomar decisiones.