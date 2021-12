Carlos Antonio Vélez: el enemigo número uno de los hinchas del Cali

Carlos Antonio Vélez es de los contados periodistas de la vieja guardia del fútbol colombiano que todavía se mantiene muy vigente en el mundo del fútbol. A diferencia de Iván Mejía ya retirado o de Hernán Peláez que solo se dedica a su programa de radio con Martín de Francisco, Vélez a se aferra a la televisión colombiana y no hay partido importante de la liga local donde él no sea el comentarista principal.

Su posición poderosa en el canal y su trayectoria lo avalan para estar en ese puesto, pero sus comentarios que son más personales que cualquier otra cosa, su carácter que despierta odio entre la mayoría de los seguidores e incluso su posición política son razones por las que muchos hinchas ya están a aburridos de oírlo cada fin de semana narrando a su equipo, y ahora los seguidores del Deportivo Cali son la excepción.

Sus comentarios venenosos, falta de imparcialidad y el hecho de que es un hombre que odia a Rafael Dudamel por las críticas del técnico del Cali hace poco al canal, han colmado la paciencia de los hinchas. Es por eso que empezaron una campaña de boicot en redes sociales para que Vélez no comente ninguno de los dos partidos de la final de la Liga Betplay.

Señores @WinSportsTV es conocido por ustedes el desprecio que permanentemente muestra por @AsoDeporCali el señor @velezfutbol por tanto los hinchas solicitamos que él no comente ningún partido de la final. Muchas gracias #NoQueremosAVelezComentandoLaFinal

Me uno a la campaña de solicitar respetuosamente que el señor @velezfutbol no comente la final del FPC, especialmente estando @AsoDeporCali. Queremos comentaristas que hablen de fútbol, de táctica, de técnica, no de tablets o de asuntos personales de los DTs o los jugadores.

— DEPORCALI FOREVER (@AmenazaVerde86) December 15, 2021