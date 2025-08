“Póliza vencida” ilustra cómo lo imprevisto golpea sin avisar: no tener seguro en tiempos de lluvia puede salir más caro que estar preparado

Por: Fabián Botello |

agosto 04, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Anuncios.

Esta caricatura ilustra una realidad que, aunque parezca absurda o exagerada, es tristemente común en muchos hogares: la vulnerabilidad ante lo inesperado. “Póliza vencida” no es solo un título, es una advertencia contundente en tiempos de lluvias: lo imprevisto no avisa, y no estar asegurado puede costar mucho más que lo que cuesta prevenir.

Anuncios.

También le puede interesar: