Nota ciudadana

Caricatura: Dependencia tecnológica

La dependencia tecnológica condiciona trabajo, relaciones y decisiones públicas, amplía brechas, crea vulnerabilidades y reduce la autonomía individual y social

Por: Eduard López
febrero 12, 2026
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
