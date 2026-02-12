Caricatura: Dependencia tecnológica

La dependencia tecnológica condiciona trabajo, relaciones y decisiones públicas, amplía brechas, crea vulnerabilidades y reduce la autonomía individual y social

Por: Eduard López |

febrero 12, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.