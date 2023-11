Canta con una bala en el cuello, la tragedia que por poco le quita la vida a Ryan Castro de Yo me llamo

.Publicidad.

Al programa de Yo me llamo siempre llegan personajes con historias muy llamativas. Algunas de ellas logran conmover al público pues son episodios estremecedores. De igual forma, se convierten en un ejemplo de superación y resiliencia por parte de los participantes del reality de Caracol Televisión. Este es el caso de uno de los imitadores que hizo parte de esta temporada del programa. Aunque ya fue eliminado de la competencia, su historia demuestra la lucha que ha tenido. Se trata de Ryan Castro, quien sorprendió a todos con su gran crecimiento como artista. Esta es la historia del participante de Yo me llamo.

La dura historia del participante de Yo me llamo, que cante es un milagro

Uno de los eliminados más recientes de la competencia de Yo me llamo fue el imitador de Ryan Castro. Este hombre se abrió camino con superación y talento a lo largo de su estadía en el reality de Caracol Televisión. Y es que, el artista no la tenía fácil, pues de por sí el género urbano no es el favorito de los jurados del programa. Aún así, logró llegar lejos y dejar al cantante que imitaba por todo lo alto. Recientemente, estuvo en Día a Día, donde contó una anécdota que pocos conocen sobre él. Una historia de vida que marcó al participante de Yo me llamo y que demuestra su gran resiliencia ante las adversidades.

..Publicidad..

|Le puede interesar El día que Miguel Varoni acabó su matrimonio con Patricia Ércole por una infidelidad

...Publicidad...

Aunque la gente no lo sabe o sabía, que este hombre hoy en día cante, es un completo milagro. El duro hecho ocurrió cuando él tenía solo 17 años, y estando en Valledupar, recibió un balazo en su boca. Al joven lo iban a robar, pero al ver que no tenía nada, decidieron dispararle. Cuando lo trasladaron a la clínica, recibió una noticia inesperada. El médico le informó que no podían sacarle la bala del cuerpo pues era muy peligroso el procedimiento. Desde entonces, el participante de Yo me llamo tiene un bala alojada en su cuello, muy cerca a su garganta.

....Publicidad....

Este artefacto es el recordatorio de que es un milagro de la vida pese a los sucesos de la vida. Incluso, cuenta él que aquel hecho hizo que cambiará radicalmente su vida. Una historia de superación y resiliencia total.

Vea también: