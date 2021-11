Cancelar un concierto por más plata: la irresponsabilidad del hermano de Silvestre Dangond

.Publicidad.

La empresaria y organizadora de eventos Claudia León mostró su inconformismo luego de que Carlos Iván Dangond, más conocido como Cayito Dangond la llamara a cancelar un show que ya tenía hasta contrato firmado. “Con el artista de vallenato teníamos un contrato firmado de una fecha para Neiva, Huila. unos 15 años, llama y me dice ‘no puedo cumplir la fecha porque me voy para otra fecha donde me pagan más’. ¿Si queridito? Y ¿dónde queda el contrato firmado? Uno no puede ir por la vida firmando contratos así sea muy artista y después cancelarlos” explicó la empresaria que también habló sobre la anfitriona afectada: una niña de 15 años.

“Eso no es un artista, eso no es de un artista decente, de palabra, por eso es que no progresan, porque son mentirosos y siempre están en el árbol que más sombra le dé, eso no se hace artista” continuó indignada Claudia León en sus redes sociales para luego también aclarar la situación en Lo sé todo del Canal 1.

Hasta el momento, el hermano menor de Silvestre Dangond no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha defraudado a muchos de sus fanáticos incluyendo los papás de la niña que pronto celebrará sus quince años y a quien el cantante de vallenato le quedó mal.

