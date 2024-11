- ¿Buscando restaurante de cocina abierta con sabores ancestrales? 'Cascajal' revela sus misterios

Por: Rubén Darío Escobar |

noviembre 15, 2024

Con una cena a cuatro manos que se realizará el próximo 21 de noviembre y en la que participarán el chef argentino, Pedro Bargero como invitado y Andrés Fernandes, chef franco colombiano creador de Cascajal, este restaurante abre su nueva sede bajo el concepto de cocina abierta en la que los comensales pueden disfrutar desde la barra todos los procesos que se llevan a cabo en la cocina de un restaurante de alto nivel.

Andrés Fernandes León nació en París, Francia y acunado por el esplendor, la música y los encantos de la Ciudad Luz se hizo chef. Y aunque estudió en una de las más prestigiosas escuelas gastronómicas del mundo como es Ferrandi, nunca dejó de lado su influencia ancestral heredada de su mamá, una colombiana de Nariño que cada dos años lo traía a visitar a sus abuelos quienes tenían una finca llamada Cascajal.

Cocina abierta

Cascajal, que abrió sus puertas en 2022 ha llegado a este nuevo sitio consolidando el prestigio y reconocimiento alcanzado por la calidad de sus preparaciones que han sido elogiadas, no solo por reconocidos chef de la ciudad, sino también por su clientela. Para su creador el chef Andrés Fernandes, este nuevo sitio significa un giro total dentro de la concepción y diseño del restaurante, no solo del lugar sino también de su carta.

“En este lugar decidimos poner la cocina en el centro, que todo el mundo pueda ver la acción, es un tipo de cocina muy francesa, o sea que todo es organizado, todo es limpio, todo es con mucho trabajo, muchos procesos y es algo que a la gente le gusta. Los primeros comensales que han venido han estado fascinados con el tema, hay mucha luz y tenemos una terraza con una gran vista, tenemos también la cava y el bar, o sea esto es otro lugar completamente diferente, pero lo mejor es que no hemos cambiado la esencia de Cascajal, la esencia sigue siendo la misma”, dice Andrés Fernandes, quien es uno de los presidentes del equipo de Colombia en el Bocuse d'Or, una de las competencias gastronómicas más importantes del mundo.

Andrés Fernandes, quien llegó a Colombia en 2022 para abrir Cascajal, cocina colombiana contemporánea donde solo utiliza productos autóctonos del país, es un chef que se formó en Francia, graduado en Ferrandi en 2010. Ha colaborado con Philippe Mille en el Château les Crayères de Reims, con quien obtuvo dos estrellas Michelin de manera consecutiva durante dos años. Luego trabajó con Alain Ducasse en el restaurante Lasserre, de París. En 2013, se unió a Esquisse en Tokio, un restaurante también con dos estrellas Michelin. En 2015, se fue a Melbourne, Australia donde trabajó en restaurantes destacados como Vue de Monde y Pure South Dining, France Soir y Highline.

A cuatro manos

Para Cascajal esta cena es una oportunidad de colaborar con “Un chef como Pedro Bargero, quien tuvo a su cargo la cocina del restaurante Chila de Buenos Aires por más de 10 años y que ha hecho parte de equipos de cocineros con estrella Michelin.

El servicio será un menú de seis pasos, él hace tres, yo hago tres, estaremos enfocados en productos locales que ya hemos conversado; pero que cuando él llegue iremos a comprar a las plazas de mercado de Bogotá”, comenta Andrés Fernandes, creador de Cascajal, restaurante que en 2022 hizo parte de la lista de los 10 mejores restaurantes de Colombia, de la revista Diners.

Este reconocimiento que nace precisamente del uso de productos locales con enfoque sostenible, es lo que hoy hace del restaurante Cascajal y de su chef, un espacio para conocer en esta ciudad. “Solo utilizo productos locales y para mí muchos de estos productos en un principio eran completamente desconocidos aunque desde mi infancia venía siempre a Colombia, frutas como el lulo o el tomate de árbol no tenían punto de comparación con algo de lo que yo utilizaba en Francia, ese fue uno de los principales motivos que hizo que cuando me gradué me viniera para Colombia”, afirma el chef Andrés Fernandes.

