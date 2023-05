”Lo quieren ver muerto”: El embrujo que casi le acaba la carrera a Yeison Jiménez

.Publicidad.

La música popular se ha vuelto un género fundamental en este país, pues ya hay bastantes exponentes que tienen millones de seguidores. Este es el caso de Yeison Jiménez, un cantante con éxitos como ‘Ya no mi amor’ y ‘Mi venganza’, que se ha ganado el corazón de los colombianos, no solo por su talento, sino por su historia de vida. El artista proviene de una familia muy humilde y tuvo que ‘guerrearla’ para llegar al punto de éxito en el que se encuentra ahora, lo que generaría mucha envidia en algunas personas.

El artista caldense, contó al programa ‘Lo se todo’ una fuerte historia que vivió en diciembre del año pasado. Yeison Jiménez, se encontraba en un show cantando y una mujer que estaba en el público empezó a llorar “Cuando estaba cantando una señora empezó a llorar en una mesa, entonces la señora me dice 'venga'. Yo no quería ir, cuando vi que tenía un escapulario en la mano. Yo me le acerco y me dice (...) 'cuidese mucho que le están haciendo brujería y lo quieren matar’ (...) yo sentí ese corrientazo por el cuerpo como ganas de llorar”, contó.

El cantante explicó cómo esa brujería afectó su vida, pues no podía dormir, no podía comer y tampoco sentía ganas de cantar o de subirse al escenario, prácticamente no quería estar vivo. Yeison Jiménez, afirmó que se trataba de gente dolida por su éxito, es decir, un tema de envidia.

Finalmente, Yeison Jiménez, explicó cómo hizo para salir de este fuerte estado. El caldense se ‘pegó a Dios’, oraba cada día y regaba agua bendita del vaticano en su casa. Actualmente se encuentra muy bien y lo acredita a su ‘viejo querido', refiriéndose a Dios, quien para él es más grande que todo el mundo y nadie pasa por encima de él.

