Llega la segunda edición de Let It Beat, el campamento musical más grande de Latinoamérica

Let It Beat, el campamento musical más grande de Latinoamérica, abre convocatorias para su segunda edición en Guatapé, Antioquia

.Publicidad.

¡Ya están abiertas las convocatorias para la segunda edición de Let It Beat, el campamento musical más grande de Latinoamérica! Del 26 de junio al 15 de julio de 2023, 20 Cracks de la industria musical se ponen cita en Guatapé, Colombia, uno de los lugares más turísticos del país, para compartir junto a nuevos artistas latinoamericanos, sus experiencias y sabiduría sobre la industria en un summer camp sin igual.



Desde 2021, Let it Beat, se ha dado a conocer como la plataforma de formación que impulsa de forma integral a aquellos talentos emergentes, quienes buscan obtener todas las herramientas necesarias para triunfar en la industria musical.



“Es un campamento único, que reúne en un mismo lugar a los mejores de la industria. Entre ellos se encuentran empresarios, ejecutivos de las disqueras y editoras más importantes a nivel nacional e internacional, celebridades, cantantes de diferentes géneros musicales, productores de los artistas más reconocidos como Shakira, Fonseca, Carlos vives, grupo niche, Andrés Cepeda, Morat, Daddy Yankee, entre muchos más”, comenta Diana Bonell directora de Let it Beat.

En su primera edición, este novedoso campamento logró crear colaboraciones musicales entre los estudiantes y artistas de la talla de Reykon, Alci Acosta, Luis Silva, entre otros. Además, se siguen cerrando contratos de gran relevancia para impulsar las carreras de los estudiantes participantes.



“Hemos decidido dar las herramientas necesarias para llevar su producto al más alto nivel, y esto es algo que se logra incluyendo un factor fundamental: El bienestar emocional, este no solo es importante para aprender a sobrellevar el rechazo o la crítica que son normales en la industria, sino también el éxito, ya que muchos artistas consideran que el éxito es solo una parte de la felicidad que les da la música, y por esto olvidan la disciplina, la constancia y el trabajo arduo que esta carrera conlleva”, afirma Diana Bonell.

-Publicidad.-

Let it beat, fue creado bajo la necesidad de una formación completa y de un toque de realidad que revela que la pasión se construye con estructura. Los artistas interesados pueden obtener más información a través de su página oficial www.letitbeatstudiocamp.com y enterarse de todas las novedades que ofrece esta segunda edición.

*Con información de Let It Beat Studio Camp.

Publicidad.