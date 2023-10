Bolívar, Quintero, el Chonto y otros ‘expulsados’ de la política

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

“En política hay unas derrotas que son triunfos y otras que lo sacan a uno del ring”. Ayer, al enterarme de los resultados electorales, recordé esa frase que en alguna ocasión le escuché a Rodrigo Lloreda. La lista de los que están en la primera situación la encabeza, sin duda, Daniel Oviedo. El exdirector del Dane obtuvo 610.000 votos que le permitieron ubicarse en el segundo lugar de los comicios por la Alcaldía de Bogotá, superando a Gustavo Bolívar, la carta del petrismo, con el 20 % del total de los sufragios. Lo conseguido por Oviedo es una verdadera hazaña: no tenía maquinaria, venía del gobierno Duque y se enfrentaba a la aplanadora del Pacto Histórico y a un candidato conocido y querido en Bogotá como Carlos Fernando Galán, a la postre elegido nuevo alcalde de la capital.

Esos 610.000 votos es un capital que desde ya posiciona a Oviedo en el primer lugar del partidor de los comicios de 2027. Y. además, desde el Concejo, donde ocupará una curul por haber sido segundo en las elecciones, tendrá una gran vitrina para mantener su vigencia y aumentar su masa de votantes.

En el lado de los que quedaron fuera de la política el listado lo encabeza Gustavo Bolívar. Era el ungido del presidente Petro, contaba con el respaldo de la maquinaria del Pacto histórico, que en Bogotá es muy sólida, y había renunciado a su curul en el Senado para ir por la Alcaldía de la capital. Y no solo no ganó sino que quedó en tercer lugar, detrás del sorprendente Oviedo. El camino que le queda es regresar a las letras. Lo cual es muy bueno para el país. Es preferible un mal escritor que un mal político: al escritor lo leen los que quieren, en cambio al político nos toca soportarlo a todos.

El otro que quedó tirado en el campo de batalla fue Daniel Quintero. Este desaprensivo que hizo una alcaldía polarizadora e irresponsable en Medellín, renunció a su cargo hace un mes con la evidente intención de asumir la jefatura de campaña de Juan Carlos Upegui, su ficha para estos comicios. El resultado no pudo ser peor para Quintero: su pupilo no fue derrotado sino aplastado por Federico Gutiérrez, que obtuvo casi diez veces los votos de Upegui. Pero este último no fue el verdadero vencido; el perdedor real fue Quintero que ya soñaba con ser candidato presidencial en el 2026 y tras el resultado de ayer a duras penas queda en condiciones de optar por una curul en el Concejo de Itagüí.

Otro que quedó ‘out’ de la política fue Roberto Ortiz. El Chontico fue derrotado, por tercera vez consecutiva, en su aspiración de ser alcalde de Cali. Ortiz hizo un papel digno como concejal. Desde su curul fue uno de los grandes críticos de la gestión de Jorge Iván Ospina, lo que le mereció el reconocimiento ciudadano. Por eso en el arranque de la campaña lideraba las encuestas. Pero cometió un error fatal: permitió que aterrizaran en su campaña los principales aliados de Ospina: Fabio Arroyave, Carlos Pinilla Malo y varios concejales más que le aprobaron a Ospina todos los desaguisados que promovió. Ortiz, en una muestra de total falta de visión, creyó que con el apoyo de las maquinarias de esos concejales se hacía elegir. Y menospreció el voto de opinión, que en los comicios locales es fundamental. Esa falta de coherencia, denunciar como concejal a Ospina y después aliarse con los socios del actual alcalde fue lo que le cobraron los caleños al Chontico.

Aunque es una perogrullada, no se puede dejar de observar que Gustavo Petro fue el gran derrotado de las elecciones de ayer. Sus principales aliados, Bolívar y Quintero fueron arrasados, y ninguna de las alcaldías de las principales capitales del país quedó en manos de alguno de sus amigos. Los bogotanos le dijeron no a su embeleco de cambiar el trazado del metro, los medellinenses le notificaron que aborrecen el estilo del quinterismo-petrismo y en Cali, ciudad de clara tendencia izquierdista, el candidato que usó como bandera el nombre del presidente nunca figuró para nada.

De la forma como reciba este doloroso resultado electoral, dependerá en buena parte el futuro político de Petro. Si entiende el claro mensaje que los colombianos le enviaron y rectifica, abandonando sus posiciones extremas y estructurando un gobierno de concertación, aún puede recuperar su capital político. Pero si hace oídos sordos al clamor nacional y se empecina en sus extremismos, estará enterrando definitivamente su proyecto político.

Lo cierto es que hoy, por fortuna, Colombia es un país muy diferente al que era hasta la víspera.