Desde que se anunció que Guns N'Roses regresaba a Bogotá se armó la revolución total para conseguir boletas. En un país con tan poca tradición rockera como el nuestro, si nos comparamos con Argentina y Chile, el concierto de esta banda dado en 1992 en el Campín es un capítulo legendario. Por eso, son muchas las generaciones de rockeros que quieren volver a sentir la adrenalina de escuchar, una vez mas, Welcome to the jungle en vivo y en directo.