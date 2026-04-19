- así fueron los India Catalina 2026: entre el dominio del streaming y la vigencia de la TV

Con “La Primera Vez” como gran ganadora y Netflix a la cabeza, la premiación evidenció el nuevo rumbo de la industria audiovisual en Colombia

La edición 2026 de los Premios India Catalina, celebrada en Cartagena, dejó una radiografía clara del momento que vive la industria audiovisual colombiana. Diversa, en transformación y cada vez más conectada con las plataformas digitales. La ceremonia reunió a los principales actores del sector y premió producciones que van desde grandes apuestas de streaming hasta formatos tradicionales que siguen vigentes en la televisión nacional.

En las categorías más importantes, “La Primera Vez T3” se consolidó como una de las grandes ganadoras al llevarse el premio a Mejor Serie de Ficción, además de reconocimientos clave como Mejor Actor Protagónico para Emmanuel Restrepo, Mejor Libreto para Dago García y Actor o Actriz Revelación para Juliana García. En actuación, Carmen Villalobos fue galardonada como Mejor Actriz Protagónica por La Huésped, mientras que “La vorágine” destacó en el apartado técnico con el premio a Mejor Dirección de Ficción para Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza. Por su parte, “Manes S3” se llevó el reconocimiento a Mejor Miniserie o Serie Corta, y la legendaria Consuelo Luzardo recibió el Premio Víctor Nieto a Toda una Vida por su trayectoria.

En cuanto a los ganadores, la premiación dejó un panorama variado en el que se reconocieron producciones, talentos y formatos en múltiples categorías. Hubo espacio para ficciones, series, actuaciones y contenidos digitales, reflejando la amplitud de la industria actual. Varias producciones se repartieron los principales galardones, consolidando tanto a proyectos de plataformas como a propuestas de la televisión nacional que lograron destacarse por su calidad y conexión con el público.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Netflix, que se consolidó como una de las plataformas más premiadas, confirmando el peso que han adquirido los servicios de streaming en el país. Este resultado no solo marca un cambio en la industria, sino que también refleja nuevas formas de consumo y producción, donde las audiencias ya no dependen exclusivamente de la televisión abierta.

Aun así, la televisión tradicional mantuvo su lugar con nombres fuertes como RCN y producciones como “Manes”, que lograron destacarse en distintas categorías. Además, el reconocimiento a fenómenos como “Betty la fea” reafirma el valor de los clásicos dentro del panorama actual, demostrando que algunas historias siguen conectando con el público sin importar el paso del tiempo.

Más allá de los premios, esta edición de los India Catalina deja ver una industria en transición, donde conviven lo clásico y lo nuevo. El auge de las plataformas, el regreso a historias emblemáticas y la apuesta por producciones de alto nivel como La vorágine delinean un futuro en el que el contenido colombiano busca no solo consolidarse a nivel local, sino también ganar mayor proyección internacional.

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