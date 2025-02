Benedetti, el único que pudo quebrantar más de 30 años de complicidad de Augusto Rodríguez con Petro

.Publicidad.

La voz de Augusto Rodríguez, actual director de Unidad Nacional de Protección (UNP), encargado de la protección de colombianos en alto riesgo y conocido por su discreción, retumbó en el gran salón de la Casa de Nariño. Fue el más drástico en los señalamientos de la inconveniencia de tener a Armando Benedetti, con el historial que carga, como jefe de despacho. Fue a fondo con datos concretos de reuniones non-sanctas con ilegales durante la campaña y su indignación llegó a mayores cuando Petro comparó a Benedetti con el fundador del M-19, Jaime Bateman Cayón.

Pudo más la urgencia de sinceridad y olvidó el pasado que los unía con una complicidad que parecía indestructible. Fueron compañeros en la clandestinidad asumiendo riesgos como militantes de la guerrilla del M-19 y desde entonces han transitado la vida política juntos, con Augusto Rodríguez influyente como ninguno, pero siempre en la sombra. Aspiró a distintos cargos en el gobierno, pero finalmente Petro siempre ha querido tenerlo a su lado sin rótulos formales.

Frecuenta los corredores de Palacio y hace tareas que solo él y el Presidente conocen. Pero la presencia de Benedetti al lado del jefe del Estado el pasado martes 4 de febrero durante el Consejo de Ministros, ratificando su rol de jerarquía frente al equipo de gobierno, se le volvió inaceptable, aunque advirtió que no renunciaría al proyecto político liderado por Petro.

El Presidente no disimuló su molestia metiéndolo en el mismo saco de los sectarios que no entendían que su gobierno era un sancocho donde cabían muchos, evadiendo las críticas medulares a Benedetti, no por su filiación política sino por su condición humana y su práctica política.

Augusto Rodríguez fue el más vocal de quienes intervinieron a pesar de las lágrimas de la minambiente Susana Muhamad, pero Petro no se movió de la línea en su respaldo a Benedetti y Sarabia.

El ingeniero químico oriundo de Sogamoso con una maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa recordó que una de las tareas que le pusieron en campaña fue la de ponerle freno a los intentos de financiación ilegal. De igual manera, aseguró que desde un comienzo alertó sobre presuntos movimientos irregulares del barranquillero, quien, según él, fue el responsable de que alias "Pitufo" intentara infiltrarse, cosa que había denunciado el Presidente hace algunos días.

La dupla Petro-Rodríguez que le ha dado la vuelta al país

Tras desmovilizarse del M-19, Augusto Rodríguez ha acompañado a Gustavo Petro a lo largo de toda su carrera política. Fue asesor en su paso por la Cámara de Representantes y en los dos por el Senado, donde fue un apoyo importante para las investigaciones sobre parapolítica. También lo acompañó durante su Alcaldía en Bogotá y, ahora en la Presidencia, se ha desempeñado como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).