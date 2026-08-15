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Opinión

Bendito pueblo

PorManuel G. Jaimes

Ago 15, 2026

Hace pocos días, Colombia sufrió una tragedia causada por un fenómeno natural. Eso no podemos evitarlo. Lo que sí está en nuestras manos es ayudar

- Bendito pueblo
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La tragedia del terremoto no sólo nos ha mostrado el poder absoluto de la naturaleza -la cual debemos cuidar- y también el rostro de la humanidad unida de forma solidaria y empática. Pero también, lastimosamente, nos ha mostrado el rostro del desprecio, la insensibilidad y la mezquindad de unos ciegos por el odio, el desprecio y el fanatismo que moviliza una ideología perversa.

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En esta vídeo columna se advierte de un fenómeno que está ocurriendo y qué debe llevarnos a discutir -como país- dónde vamos a vivir, en la realidad o la virtualidad y cómo queremos vivir. Afortunadamente hay una semilla germinando, un bendito pueblo que construye República.

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Por Manuel G. Jaimes

Politólogo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesor universitario en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia IREL-UnB (Brasil). Consultor político experto en comunicación y marketing político-electoral, cofundador de ROA consultoría política.